Трамп, Орбан та Папа Римський разом "здадуть" Україну? Експерт оцінив заяву ЗМІ

Можливо, це просто чиїсь мрії

Попри публікації ЗМІ, союз Трампа, Орбана та Папи Римського, який нібито може зірвати підтримку України та навпаки примусити її поступитися територіями, не існує зараз, та може не з'явитися ніколи. Принаймні не в тому вигляді, як це демонструє Угорщина, бо Віктор Орбан не є представником всієї Європи.

Навряд чи керівництво Європейського Союзу і більшість країн ЄС погодяться на те, щоб наділити Орбана такою роллю, бо позиції об'єднаної Європи та прем'єра Угорщини дуже різняться. Такою думкою Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки, поділився в етері "Телеграфу".

У понеділок, 11 листопада, британське видання The Independent опублікувало матеріал про те, що дивовижний альянс Дональда Трампа, Віктора Орбана та Папи Франциска може зірвати підтримку України.

В інтерв'ю журналістам посол Угорщини у Ватикані Едуард Габсбург-Лотрінген заявив, що Папа Франциск відіграв важливу роль у підтримці угоди, яка, ймовірно, призведе до того, що Трамп підштовхне президента України Володимира Зеленського поступитися українськими територіями Росії.

Папа разом з Орбаном, який вважається найближчим до Путіна лідером ЄС, закликали до припинення вогню та переговорів, щоб "розірвати цикл" війни та досягти миру. Після свого обрання менш Трамп уже встиг провести телефонну розмову з Путіним, попередивши його "не розгортати війну" перед інавгурацією, пише медіа.

На питання журналіста, чи можливо таке, що союз Дональда Трампа, Віктора Орбана та Папи Франциска може зірвати підтримку України, Тарас Жовтенко відповів, що прем'єр Угорщини намагається робити все, щоб такий союз був, але ключове питання полягає в тому, чи дозволить ЄС існування такого альянсу.

"Для Євросоюзу Орбан як головний посередник від об'єднаної Європи перед Штатами це не те що погана історія, це – дуже погана історія. Керівництво Євросоюзу вже неодноразово натякало Орбану, щоб він припинив оцю свою самодіяльність, оці вояжі то до Путіна, то ще кудись, то в Китай, то до Ердогана і так далі. При цьому Європейський союз постійно дистанціювався від всіх цих історій, казав, що це якби самодіяльність Орбана. Тобто він представляє Угорщину і не більше", – пояснив експерт.

За його словами, навряд чи керівництво Європейського Союзу і більшість країн ЄС погодяться на те, щоб наділити Орбана такою роллю. Попри те що він якби є близьким до Трампа, в Європі багато політиків, хто має з Трампом дуже хороші відносини. Це і прем'єрка Італії Мелоні, це і польський президент Дуда. Тобто говорити з Трампом є кому й Орбан тут не найкраща кандидатура, тому що він як мінімум не транслює бачення об'єднаної Європи та і дуже багато з того що він говорить просто суперечить позиції Євросоюзу в цілому і переважної більшості європейських союзників.

"Тобто Орбан може мріяти про будь-які союзи, але і його посол може теж мріяти про будь-які союзи, і розказувати це в медіа, але реальність буде такою як вона буде. І скоріше за все Євросоюз просто не дозволить Орбану стати ключовою фігурою, яка буде таким чином потенційно впливати на стратегічну позицію ЄС по не тільки російсько-українській війні, але й по дуже багатьох важливих геополітичних питаннях", – резюмував Жовтенко.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після інавгурації переможця на виборах президента США Дональда Трампа "американці вийдуть з війни" в Україні. А Європа не зможе фінансувати цю війну самостійно. За його словами, останні події начебто показали, що Україна програє війну.