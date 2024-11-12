Трамп, Орбан и Папа Римский вместе "сдадут" Украину? Эксперт оценил заявление СМИ

Возможно, это просто чьи-то мечты

Несмотря на публикации СМИ, союз Трампа, Орбана и Папы Римского, который якобы может сорвать поддержку Украины и наоборот заставить ее уступить территории, не существует сейчас, и может не появиться никогда. По крайней мере, не в том виде, как это демонстрирует Венгрия, потому что Виктор Орбан не является представителем всей Европы.

Вряд ли руководство Европейского Союза и большинство стран ЕС согласятся наделить Орбана такой ролью. Уж слишком позиции объединенной Европы и премьера Венгрии по многим вопросам отличаются. Таким мнением Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности, поделился в эфире "Телеграфа".

В понедельник, 11 ноября, британское издание The Independent опубликовало материал о том, что удивительный альянс Дональда Трампа, Виктора Орбана и Папы Франциска может сорвать поддержку Украины.

В интервью журналистам посол Венгрии в Ватикане Эдуард Габсбург-Лотринген заявил, что Папа Франциск сыграл важную роль в поддержке соглашения, которое, вероятно, приведет к тому, что Трамп подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского уступить украинские территории России.

Папа вместе с Орбаном, который считается ближайшим к Путину лидером ЕС, призвали к прекращению огня и переговорам, чтобы "разорвать цикл" войны и достичь мира. После своего избрания Трамп уже успел провести телефонный разговор с Путиным, предупредив его "не разворачивать войну" перед инаугурацией, пишет медиа.

На вопрос журналиста, возможно ли такое, что союз Дональда Трампа, Виктора Орбана и Папы Франциска может сорвать поддержку Украины, Тарас Жовтенко ответил, что премьер Венгрии пытается делать все, чтобы такой союз был, но ключевой вопрос заключается в том, позволит ли ЕС существование такого альянса.

"Для Евросоюза Орбан как главный посредник от объединенной Европы перед Штатами – это не то что плохая история, это очень плохая история. Руководство Евросоюза уже неоднократно намекало Орбану, чтобы он прекратил эту свою самодеятельность, эти вояжи то к Путину, то еще куда-то, то в Китай, то к Эрдогану и так далее. При этом Европейский союз постоянно дистанцировался от всех этих историй, говорил, что это как бы самодеятельность Орбана. То есть он представляет Венгрию и не больше", – объяснил эксперт.

По его словам, вряд ли руководство Европейского Союза и большинство стран ЕС согласятся на то, чтобы наделить Орбана такой ролью. Несмотря на то, что он близок к Трампу, в Европе много политиков, имеющих с Трампом очень хорошие отношения. Это и премьер Италии Мелони, это и польский президент Дуда. То есть говорить с Трампом есть кому и Орбан здесь не лучшая кандидатура, потому что он как минимум не транслирует видение объединенной Европы и очень многое из того, что он говорит, просто противоречит позиции Евросоюза в целом и подавляющего большинства европейских союзников.

"То есть Орбан может мечтать о любых союзах, но и его посол может тоже мечтать о любых союзах, и рассказывать это в медиа, но реальность будет такой, как она будет. И, скорее всего, Евросоюз просто не позволит Орбану стать ключевой фигурой, которая будет таким образом потенциально влиять на стратегическую позицию ЕС по не только российско-украинской войне, но и по очень многим важным геополитическим вопросам", – резюмировал Жовтенко.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после инаугурации победителя на выборах президента США Дональда Трампа "американцы выйдут из войны" в Украине. Европа же не сможет финансировать эту войну самостоятельно. По его словам, последние события якобы показали, что Украина проигрывает войну.