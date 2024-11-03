Орбан зробив гучну заяву про перемогу Трампа та перегляд допомоги для України

Прем’єр-міністр Угорщини зробив низку гучних заяв

У разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, які відбудуться вже 5 листопада, Європі доведеться "переглянути" свою підтримку України. Це пов'язано з тим, що континент "не зможе винести тягар війни самотужки".

Про це заявив журналістам прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Політик відкрито симпатизує Трампу та виступає проти виділення військової допомоги Україні.

Віктор Орбан упевнений, що Європа має перестати допомагати Україні та війну РФ проти нашого народу треба закінчувати переговорами. Він ясно дав зрозуміти, що симпатизує Трампу і чекає на його перемогу на виборах у США.

"Ми (у Європі) повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, у чому я не тільки впевнений, але й трактую цифри саме так, … якщо станеться те, чого ми очікуємо, і Америка стане прихильником миру, то Європа не зможе залишатися прихильником війни", — підкреслив Орбан.

Політик також заявив про те, що в разі перемоги Трампа всій Європі доведеться переглянути свої погляди щодо допомоги Україні. Це пов'язано з тим, що Америка за Трампа стане "прихильником миру", а Європа самотужки не зможе винести "тягар війни".

"Європа не може нести тягар [війни] поодинці, і якщо американці перейдуть до миру, то нам теж доведеться адаптуватися, і саме це ми обговоримо в Будапешті", — заявив Орбан.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через те, що Євросоюз надає допомогу Україні, страждає європейський середній клас. Тому він працює, щоб гроші для Будапешта не опинилися у Києва.

Угорський прем’єр також розкритикував НАТО. За його словами, Альянс уже розглядає варіант уведення військ на територію України. Орбан вважає, що це відкриває новий розділ у війні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Будапешт відмовився надати гроші на озброєння для України. Йдеться про 18 млн. доларів США. Натомість гроші планували віддати одній з африканських країн.