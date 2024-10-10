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"Знаю його добре". Рютте розповів, якою буде політика Трампа щодо України

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Марк Рютте та Дональд Трамп Новина оновлена 10 жовтня 2024, 16:27
Марк Рютте та Дональд Трамп. Фото Колаж "Телеграф"

Новий генсек НАТО висловився про дії Трампа щодо України, якщо він знову стане президентом

Марк Рютте, новий генеральний секретар НАТО, вважає, що Дональд Трамп у разі свого повернення до Білого дому не припинятиме підтримки України. При цьому у своїх ранніх заявах політик-республіканець говорив, що нашої країни "більше немає".

Про це Рютте заявив на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Лондоні. Генсека запитали, який сигнал він може надіслати Трампу з огляду на його попередню риторику щодо України.

У відповідь Рютте зазначив, що він не має такого сигналу для Трампа, тому що вони один одного добре знають.

"Я працював із Трампом протягом чотирьох років, будучи на посаді прем’єр-міністра Нідерландів. Знаю, що він повністю розуміє і погоджується зі мною, що ця боротьба — це не тільки про Україну. Це також про безпеку та майбутнє США", — заявив Рютте.

Також він уточнив, що працюватиме з Камалою Гарріс у разі її перемоги на виборах президента Сполучених Штатів Америки.

"Ми не знаємо, хто переможе. Я працюватиму з Камалою Гарріс, якщо її оберуть. Але я працюватиму і з Дональдом Трампом, якщо його оберуть", — зазначив генсек НАТО. Також політик заявив, що не буде стурбований, якщо Трамп відмовиться від підтримки України.

"Я абсолютно переконаний, що в США розуміють, що це не тільки для України, а й для них. Для всіх Сполучених Штатів — від Вашингтона до Сан-Франциско — було б менше безпеки, якщо Путін переможе в Україні", — підкреслив Рютте.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент США Джо Байден звинуватив свого соратника щодо Демократичної партії та колишнього президента Барака Обаму у недостатньому реагуванні на вторгнення Росії в Україну. Про це написав у своїй книзі "Війна" журналіст The Washington Post Боб Вудворд.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Війна #Трамп #Марк Рютте