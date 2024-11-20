У мережі з’явилися перші кадри ймовірного удару Storm Shadow по РФ (відео)

Ракети прилетіли за ймовірним місцем розташування командного пункту російської армії.

У середу, 20 листопада, Україна вперше застосувала крилаті ракети Storm Shadow для атаки по Курській області Росії. У мережі з’явилися кадри наслідків ймовірного удару.

Про це повідомив Telegram-канал NEXTA. На кадрах видно, як запускається ракета, потім летить до цілі та влучає в неї.

Повідомляється, що ракети прилетіли по, ймовірно, підземному командному пункту збройних сил Російської Федерації, що захований під садибою Мар’їно в Курській області.

Окрім відео, опубліковано і фото атаки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що об’єкт біля Мар’їно, куди прилетіла ракета, знаходиться в східній частині санаторію Управління справами президента Росії, де розташований "вузол зв’язку".

За попередніми даними, метою міг бути підземний командний пункт, яким користувалося командування російського угруповання в Курській області разом із північнокорейськими генералами. Зазначається, що застосування Збройними силами України британських ракет Storm Shadow співпало з першим ударом американських ATACMS по території Російської Федерації.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що відомо про ракету РС-26 "Рубіж", якою Росія може вдарити по Україні.