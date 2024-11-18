У Путіна накинулися на США через дозвіл бити ракетами ATACMS углиб Росії. Що сказав Пєсков

Представник Кремля заговорив про "якісно нову ситуацію"

Дозвіл США на удари ракетами ATACMS углиб Росії означає "якісно новий виток напруженості". Проте Кремль поки що знайомий із даними з цього питання лише із західних ЗМІ.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ. За його словами, адміністрація США на чолі з Джо Байденом, продовжує розпалювати "конфлікт в Україні".

"Якщо таке рішення справді було сформульовано та доведено до київського режиму, то, звичайно ж, це якісно новий виток напруженості та якісно нова ситуація з погляду залучення Сполучених Штатів до цього конфлікту", — сказав Пєсков.

Представник Кремля зазначив, що позиція Москви має бути "абсолютно зрозумілою для всіх". За його словами, президент РФ Володимир Путін "гранично чітко і недвозначно" сформулював її у вересні.

"Ці сигнали було враховано колективним Заходом. І вони були озвучені президентом у Санкт-Петербурзі", — заявив Пєсков.

Він також сказав, що "небезпека та провокаційність" ситуації з ударами вглиб Росії у тому, що їх нібито можуть завдавати західні країни, а не Україна. За словами Пєскова, "це кардинальним чином змінює модальність їхнього залучення до конфлікту".

Раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Путін вже висловився на тему ударів західною далекобійною зброєю вглиб РФ. Він заявляв, що такий дозвіл на удари залучить НАТО до війни з Росією.

"Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме не менше прямої участі країн НАТО, США та європейських країн у війні в Україні", — сказав Путін.

Нагадаємо, США дозволили бити по Росії своєю далекобійною зброєю. Йдеться про ракети ATACMS із дальністю близько 300 км.

Видання AXIOS з посиланням на джерела повідомило, що застосування ракетних систем ATACMS було дозволено Україні лише для ударів у Курській області. Водночас, за даними The Washington Post, зона застосування цих ракет може згодом розширитися.