Війна в Україні закінчиться у 2025 році: NYT назвала моменти, які вплинуть на її результат

Якщо США не збільшать допомогу, Європі складно надати фінансування на рівні, який дозволить Україні продовжувати боротьбу

Війна в Україні, швидше за все, закінчиться 2025 року. Обидві сторони відчувають нестачу військ і щосили намагаються відправити більше чоловіків на фронт.

Це означає, що наступний рік стане роком переговорів, пише The New York Times.

"Незалежно від того, хто переміг на президентських виборах, війна в Україні, швидше за все, закінчиться наступного року. І Україна, і Росія відчувають нестачу військ і щосили намагаються призвати більше молодих людей на передову", — йдеться в публікації.

Газета зазначає, що перемога Дональда Трампа пришвидшить ці мирні переговори. Під час кампанії він обіцяв припинити війну в Україні ще до інавгурації. І хоча, можливо, це було невеликим перебільшенням, але очевидно, що він хоче якнайшвидшого початку переговорів.

"Це погані новини для України. Російські війська просуваються на схід. Вони також повернули собі частину російської території, яку Україна захопила минулого літа. Україна все ще має зброю, але її війська розкидані. Розвідувальні служби вважають, що в неї скоро закінчаться солдати", — пише оглядач.

Чи зможе Україна продовжувати боротьбу

Українські чиновники наполягають, що готові продовжувати боротьбу. Але республіканці не хочуть схвалювати додаткову допомогу Україні, і Київ знає, що без суттєвого збільшення допомоги боротьба незабаром закінчиться, зазначає журналіст.

"Чи має Європа політичну волю та оборонно-промислову міць, щоб замінити США? На саміті НАТО перед виборами союзники розробили план з логістичної підтримки України, яка не під силу Трампу", – йдеться у матеріалі.

Автор звертає увагу на те, що економічна міць долара дозволяє Вашингтону мати величезний бюджетний дефіцит для оплати оборони, чого не може зробити Європа. На його думку, як тільки підтримка США зникне, Європі складно буде зібрати боєприпаси чи фінансування на рівні, який дозволить Україні продовжувати боротьбу.

Що буде із територією, захопленою Росією

"Без більшої кількості зброї та солдатів Україна може не повернути собі землі, які вона втратила через Росію. Президент України Володимир Зеленський знає це: нещодавно він визнав, що дипломатія, а не нинішня "гаряча" війна, стане тим способом, яким Україна поверне собі свою територію", – йдеться у статті.

Оглядач нагадав, що у підкаст-інтерв’ю під час президентської кампанії Джей Ді Венс запропонував заморозити конфлікт і дозволити Росії зберегти те, що вона захопила силою. Її президент Володимир Путін, схоже, не має наміру захоплювати набагато більше територій прямо зараз, але він не показав жодних ознак того, що готовий піти з частин України, які він контролює. Єдина розмінна монета України — Курськ, російський регіон, який сили Києва частково зайняли у серпні.

"Адміністрація Байдена намагається поставити Україну в найкращу позицію для переговорів. Білий дім проштовхує Україні стільки зброї, скільки може. Він дав Україні дозвіл на запуск американських ракет великої дальності по Росії, сподіваючись, що вона зможе втримати Курськ. Якщо це так, то можливо Росія поверне частину української території в обмін на угоду. Але навряд чи Київ поверне собі велику частину втрачених земель" – пише видання.

Які гарантії може отримати Україна

Для України перемога чи поразка полягає не у конкретній ділянці землі, а в угодах, які вона може укласти з Європою та США для своєї довгострокової безпеки та економічної інтеграції із Заходом. Найзалізніша гарантія, членство в НАТО, не розглядається. Трамп не запропонує її, а Сенат під керівництвом республіканців, багато хто з яких є прихильниками Трампа, не схвалить її.

"Венс запропонував нейтралітет для України, ключову вимогу Путіна. Трамп не деталізував свою позицію щодо цього пункту. Малоймовірно, що він підтримає Україну у військовому відношенні у разі майбутнього нападу. Але Трамп, можливо, захоче, щоб його вважали таким, що добивається поступки від Путіна. Він може шукати таку перемогу за межами України — щось не пов’язане з війною. Можливо, він міг би підштовхнути Путіна дозволити Україні деяку економічну інтеграцію з Європою, наприклад. Путіну це не сподобається, але для нього це буде кращою альтернативою, ніж вступ України до НАТО", – йдеться у публікації.

Чи зможе Путін взяти Київ

Страхи Зеленського та Трампа щодо захоплення Києва росіянами можуть збігтися, зазначає автор. Українці давно кажуть, що якщо вони зараз укладуть угоду про припинення війни, Путін просто дасть відпочинок своїй армії, поповнить запаси та повернеться за рештою України пізніше.

"Трамп неодноразово критикував виведення військ президента Байдена з Афганістану. Трамп, ймовірно, не хоче спадщини, подібної виведенню: захоплення Києва Росією, що дозволить демократам говорити, що він втратив Україну. Республіканські захисники України, що вимирають, стверджують, що Трамп ніколи не любить виглядати слабким і не погодиться на угоду, яка дає Путіну свободу дій", – йдеться у матеріалі.

Водночас важко уявити, що Путін дасть обіцянку триматися подалі від України, на яку Київ міг би розраховувати, пише оглядач. Він також нагадав, що минулі обіцянки Росії поважати суверенітет України були марними, тому захист Києва буде найскладнішою та найважливішою частиною переговорів Трампа.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак на запитання журналіста, чи готова Україна до переговорів із Москвою, відповів, що "сьогодні ще ні". "Нам не вистачає зброї, не вистачає статусу, про який ми говоримо. Йдеться про запрошення в НАТО і розуміння чітких гарантій, які б забезпечили нас, щоб ми були впевнені, що Путін не повернеться через два-три роки", – сказав він.