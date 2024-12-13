Война в Украине закончится в 2025 году: NYT назвала моменты, которые повлияют на ее исход

Если США не увеличат помощь, Европе будет сложно предоставить финансирование на уровне, который позволит Украине продолжать борьбу

Война в Украине, скорее всего, закончится в 2025 году. Обе стороны испытывают нехватку войск и изо всех сил пытаются отправить больше мужчин на фронт.

Это означает, что следующий год станет годом переговоров, пишет The New York Times.

"Независимо от того, кто победил на президентских выборах, война в Украине, скорее всего, закончится в следующем году. И Украина, и Россия испытывают нехватку войск и изо всех сил пытаются призвать больше молодых людей на передовую" – говорится в публикации.

Газета отмечает, что победа Дональда Трампа ускорит эти мирные переговоры. Во время кампании он обещал прекратить войну на Украине еще до своей инаугурации. И хотя, возможно, это было небольшим преувеличением, но очевидно, что он хочет скорейшего начала переговоров.

"Это плохие новости для Украины. Российские войска продвигаются на восток. Они также вернули себе часть российской территории, которую Украина захватила прошлым летом. У Украины все еще есть оружие, но ее войска разбросаны. Разведывательные службы считают, что у нее скоро закончатся солдаты", – пишет обозреватель.

Сможет ли Украина продолжать борьбу

Украинские чиновники настаивают, что готовы продолжать борьбу. Но республиканцы не хотят одобрять дополнительную помощь Украине, и Киев знает, что без существенного увеличения помощи борьба скоро закончится, отмечает журналист.

"Есть ли у Европы политическая воля и оборонно-промышленная мощь, чтобы заменить США? На саммите НАТО перед выборами союзники разработали план по логистической поддержке Украины, которая не под силу Трампу", – говорится в материале.

Автор обращает внимание, что экономическая мощь доллара позволяет Вашингтону иметь огромный бюджетный дефицит для оплаты обороны, чего не может сделать Европа. По его мнению, как только поддержка США исчезнет, ​​Европе будет сложно собрать боеприпасы или финансирование на уровне, который позволит Украине продолжать борьбу.

Что будет с территорией, захваченной Россией

"Без большего количества оружия и солдат Украина может не вернуть себе земли, которые она потеряла из-за России. Президент Украины Владимир Зеленский знает это: недавно он признал, что дипломатия, а не нынешняя "горячая" война, станет тем способом, которым Украина вернет себе свою территорию", – говорится в статье.

Обозреватель напомнил, что в подкаст-интервью во время президентской кампании Джей Ди Вэнс предложил заморозить конфликт и позволить России сохранить то, что она захватила силой. Ее президент Владимир Путин, похоже, не намерен захватывать гораздо больше территорий прямо сейчас, но он не показал никаких признаков того, что готов уйти из контролируемых им частей Украины. Единственная разменная монета Украины — Курск, российский регион, который силы Киева частично заняли в августе.

"Администрация Байдена пытается поставить Украину в наилучшую позицию для переговоров. Белый дом проталкивает Украине столько оружия, сколько может. Он дал Украине разрешение на запуск американских ракет большой дальности по России в надежде, что она сможет удержать Курск. Если это так, то, возможно, Россия вернет часть украинской территории в обмен на сделку. Но вряд ли Киев вернет себе большую часть утраченных земель", – пишет издание.

Какие гарантии может получить Украина

Для Украины победа или поражение заключается не в конкретном участке земли, а в соглашениях, которые она может заключить с Европой и США для своей долгосрочной безопасности и экономической интеграции с Западом. Самая железная гарантия, членство в НАТО, не рассматривается. Трамп не предложит ее, а Сенат под руководством республиканцев, многие из которых являются сторонниками Трампа, не одобрит ее.

"Вэнс предложил нейтралитет для Украины, ключевое требование Путина. Трамп не детализировал свою позицию по этому пункту. Маловероятно, что он поддержит Украину в военном отношении в случае будущего нападения. Но Трамп, возможно, захочет, чтобы его считали добивающимся уступки от Путина. Он может искать такую ​​победу за пределами Украины — что-то не связанное с войной. Возможно, он мог бы подтолкнуть Путина разрешить Украине некоторую экономическую интеграцию с Европой, например. Путину это не понравится, но для него это будет лучшей альтернативой, чем вступление Украины в НАТО", – говорится в публикации.

Сможет ли Путин взять Киев

Страхи Зеленского и Трампа относительно захвата Киева россиянами могут совпасть, отмечает автор. Украинцы давно говорят, что если они сейчас заключат сделку о прекращении войны, Путин просто даст отдых своей армии, пополнит запасы и вернется за остальной Украиной позже.

"Трамп неоднократно критиковал вывод войск президента Байдена из Афганистана. Трамп, вероятно, не хочет наследия, подобного выводу: захвата Киева Россией, что позволит демократам говорить, что он потерял Украину. Республиканские защитники Украины, вымирающий вид, утверждают, что Трамп никогда не любит выглядеть слабым и не согласится на сделку, которая дает Путину свободу действий", – говорится в материале.

В то же время трудно представить, что Путин даст обещание держаться подальше от Украины, на которое Киев мог бы рассчитывать, пишет обозреватель. Он также напомнил, что прошлые обещания России уважать суверенитет Украины были бесполезны, поэтому защита Киева будет самой сложной и самой важной частью переговоров Трампа.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на вопрос журналиста, готова ли Украина к переговорам с Москвой, ответил, что "сегодня еще нет". "Нам не хватает оружия, не хватает статуса, о котором мы говорим. Речь о приглашении в НАТО и понимании четких гарантий, которые бы обеспечили нас, чтобы мы были уверены, что Путин не вернется через два-три года", – сказал он.