В Європі пояснили, чому Україні не варто починати переговори з Росією

Справа не лише в ситуації на фронті

Зараз Росія має перевагу на полі бою в Україні. Тому Києву поки не варто вести мирні переговори.

Таку думку висловив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, пише Trouw. Він також зазначив, що результати виборів у США роблять ситуацію ще більш невизначеною.

"Можна навіть сказати, що Україна програє війну. І ми маємо справу з результатами виборів (у США. – Ред.), які досить сильно все перевертають, тому що ми знаємо, що новий президент Дональд Трамп зробив заяви про те, як він ставиться до України і як він змусить сторони сісти за стіл переговорів", – підкреслив нідерландський міністр.

На думку Брекельманса, ризик полягає в тому, що Україні доведеться піти на великі поступки. Він пояснив, що у такому випадку Київ буде вести переговори з позиції слабкості.

"Це означатиме, що агресія в Європі переможе. Тоді ми дійсно будемо жити разом на іншому континенті, ніж той, на якому ми всі виросли", – наголосив міністр.

Він зазначив, що попередній уряд Нідерландів уже визначив суму допомоги Україні на 2025 рік. Проте нинішня влада поки не бачить підстав її переглядати.

"Навіть якби я мав набагато більший бюджет для України станом на зараз, це не призвело б до негайних поставок. Ракет Patriot просто немає", – підкреслив Брекельманс.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з’явилися деталі плану спецпредставника Дональда Трампа щодо України Кіта Келлога. Зокрема, у ньому йдеться про припинення ізоляції Росії.