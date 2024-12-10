Туск розповів, коли можуть розпочатися перемовини між Україною і Росією

Глава польського уряду розповів про перемовини Росії і України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що мирні перемовини між Росією та Україною можуть відбутися вже цієї зими.

Про це повідомляє Reuters. За словами Туска, Варшава братиме активну участь у будь-яких перемовинах, коли стане головою в Європейському Союзі з 1 січня 2025 року.

Також глава польського уряду заявив, що перебуває у постійному контакті зі скандинавськими та балтійськими союзниками Варшави.

"Я дуже хочу, щоб Польща була країною, яка задасть тон тим рішенням, які мають забезпечити нам безпеку та захистити польські інтереси", — заявив Дональд Туск.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хотів би укласти угоду щодо війни з Росією. Він наголосив, що Росія та Іран зараз перебувають у ослабленому стані. РФ — через війну проти України та погану економіку, а Іран — через Ізраїль та його бойові успіхи. Так само, зазначає американський лідер, Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду та зупинити війну.

На це відреагували Володимир Путін. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не відмовиться від окупованих територій України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Трампа розкритикували Володимира Зеленського за зовнішній вигляд під час зустрічі в Парижі.