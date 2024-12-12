Зеленський хоче поговорити з Байденом про запрошення України в НАТО: головні заяви Єрмака з інтерв'ю

Водночас він зазначив, що юридично для запрошення в НАТО потрібна єдність всіх країн-членів

Президент України Володимир Зеленський хоче знову поговорити зі своїм американським колегою Джозефом Байденом, щоб донести, що він ще може запросити нашу країну до Північноатлантичного альянсу.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю для проєкту "Карп'як на Суспільному", яке транслювалося в четвер. "Телеграф" зібрав основні тези цієї розмови.

Зеленський хоче поговорити з Байденом, щоб донести, що в нього ще є можливість запросити Україну до НАТО

"Безумовно, президент хоче ще раз поговорити з президентом Байденом, для того, щоб ще раз донести, що в нього є така можливість, доки він ще на посаді, доки він ще має ці юридичні можливості, справді зробити такий важливий, історичний, я сказав би, крок і закрити всі ці 20 із лишком років, коли нам щось обіцяють кожного року, ми міняємо формулювання, але немає головного: немає простого кроку, взяти та запросити Україну в НАТО", – сказав Єрмак.

Також він додав, що юридично для запрошення в НАТО потрібна єдність всіх країн. "Сьогодні рішення немає, але ми працюємо", — пояснив Єрмак.

Трамп хоче закінчити війну в Україні справедливим миром

"Дональд Трамп точно хоче припинити цю війну справедливим миром. […] Ми вважаємо, що за його лідерства це може статися, тому що ми бачимо, ми чуємо, що він дійсно налаштований на те, щоби зробити все, щоб показати лідерство Америки, для того, щоб змусити Путіна дійсно говорити про справедливий мир", – пояснив він.

Наразі Україна не готова до переговорів з РФ

На питання журналіста, чи готова Україна до переговорів з Москвою, очільник ОП відповів, що "сьогодні ще ні".

"Нам не вистачає зброї, не вистачає статусу, про який ми говоримо, мова про запрошення до НАТО і розуміння чітких гарантій, які б забезпечили нас, щоб ми були впевнені, що Путін не повернеться за два-три роки", – сказав він.

За словами Єрмака, для початку переговорів Україна має бути сильною і тоді зможе говорити з РФ на рівних.

Для Зеленського існують тільки інтереси України

"Це його відрізняє від багатьох лідерів – для нашого президента існують тільки інтереси нашої країни й тому, знаєте, працювати, щось робити, виходячи тільки із того, в кого якась позиція…. Для нього найбільш важливо — це що потрібно Україні. Він завжди говорить що нема нічого неможливого, якщо це відповідає інтересам нашої держави", – розповів Єрмак.

Він додав, що на Зеленського може тиснути тільки українське суспільство, яке його обрало і яке йому довіряє, тому що це той президент, який залишився в столиці.

Україна чітко демонструє готовність боротися за свою незалежність

"Сьогодні виглядає так, що ми єдина нація в Європі, а може й у світі, яка настільки чітко демонструє, як готова сьогодні боротися за свою свободу, свою незалежність. Саме це робить згуртованість та єдність навколо України", – сказав Єрмак.

Немає людини, яка їздить на фронт більше ніж Зеленський

"Для Зеленського дуже важливо, що відчуває кожен наш герой, який знаходиться на лінії фронту. Бо іноді інформація доходить не зовсім та, яку потребує президент. Саме тому я не знаю, хто більше їздить на фронт ніж президент, бо для цього це дуже важливо", – зазначив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, заявив в інтерв'ю християнському медіа CBN News, що Трамп і його команда зможуть досягти миру в Україні через силу. Обраний президент США дійсно прагне зробити це швидко.