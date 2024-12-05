"Їм буде велика Ж": названі три причини, які змусять Путіна піти на переговори

Президента РФ та його оточення здатна злякати лише реальна перспектива катастрофи

Росія може піти на дипломатичне завершення війни тільки в тому разі, якщо всі інші альтернативи будуть для Кремля ще гіршими та катастрофічнішими. Йдеться про те, що Путіна здатні підштовхнути до такого сценарію колапс у російській економіці, реальна загроза його життю та проблеми із силовими структурами.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив політолог Олег Саакян. За його словами, такий розвиток подій цілком можливий.

Так, на дипломатичне завершення війни Путін може піти лише тоді, коли зрозуміє, що інакше настане катастрофічний сценарій. На такий крок його може підштовхнути три фактори.

"Катастрофічний сценарій для Путіна включає загрозу його життю, можливий крах російської економіки і колапс, що настане за цим, а також втрату підтримки з боку силових структур. Тільки реальна загроза катастрофи в РФ може підштовхнути Кремль до дипломатичного завершення війни", — підкреслив Саакян.

Він також додав, що на сьогоднішній день у російському суспільстві думки щодо подальшого продовження або не продовження війни, а також підтримки уряду в його рішеннях, дуже неоднорідні. І якщо ситуація в РФ справді похитнеться, то Путін буде змушений вживати "екстренних" заходів.

"І якщо не буде грошей на зарплати силовому апарату і він дасть тріщину, то Росія просто розповзеться по швах і розвалиться. І ось коли Путін і його оточення розумітимуть, що навколо них назріває реальна катастрофа, то це підштовхне їх відмовитися від своїх амбіцій щодо України", — резюмував експерт.

Більше про внутрішню політичну ситуацію в Україні, створення нового міністерства, перспективи вступу до НАТО та важелі впливу Трампа на Путіна дивіться у великому інтерв’ю з політологом Олегом Саакяном на YouTube-каналі "Телеграфа":

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія розробила документ із прогнозом розвитку військово-політичної ситуації у світі до 2045 року, де серед іншого є план поділу України на три частини. Не виключено, що документ можуть передати представникам наступної адміністрації США, яку очолить Дональд Трамп.