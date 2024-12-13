Під питанням понад 600 полонених та мирні люди. Росія запустила гучний фейк про Україну

Якщо такі звернення надійдуть, вони, звісно, будуть опрацьовані, пише Верещук

Росіяни кажуть, що Україна відмовляється обміняти понад шістсот військовополонених та відкрити гуманітарний коридор на Курщині для їхніх цивільних.

Ці заяви є банальними медійними маніпуляціями. Про це повідомила заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук в Telegram.

"Останніми днями росіяни активізували інформаційні вкиди на гуманітарну тему. Звісно, що це складова їхньої війни проти нас. Зокрема, росіяни кажуть, що вони хочуть обміняти понад шістсот військовополонених, а ми нібито відмовляємось. Також кажуть, що нібито просять нас відкрити гуманітарний коридор на Курщині для їхніх цивільних, а ми не даємо" – написала вона.

Чиновниця пояснила, що стосовно обміну понад шестисот військовополонених росіяни не звертались ані до нашого Координаційного штабу з питань військовополонених, ані до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Сьогодні це підтвердили представники Коордштабу та МКЧХ на зустрічі з родинами полонених", – йдеться в повідомленні.

Також Верещук додала, що росіяни не зверталися щодо гуманітарного коридору на Курщині, ані до української сторони, ані до МКЧХ.

"Тобто, все це неправда. Якщо звернення надійдуть, вони, звісно, будуть належним чином опрацьовані. А поки що це просто банальні медійні маніпуляції з метою спотворення суспільної думки в Україні та в країнах-партнерах", – написала вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими. За словами Пєскова, Київ відкинув цю пропозицію. Натомість Москва одразу ж, як почула її, нібито надіслала Угорщині своє бачення обміну.

У своєму повідомленні у мережі Х Орбан написав: "Ми запропонували різдвяне перемир'я та масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли!" Додамо, що розмова Орбана і Путіна відбулась 11 грудня з ініціативи першого.