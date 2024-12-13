Под вопросом более 600 пленных и мирные люди. Россия запустила громкий фейк об Украине

Если такие обращения поступят, они, конечно, будут проработаны, пишет Верещук

Россияне говорят, что Украина отказывается обменять более шестисот военнопленных и открыть гуманитарный коридор на Курщине для их гражданских.

Эти заявления являются банальными медийными манипуляциями. Об этом сообщила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук в Telegram.

"В последние дни россияне активизировали информационные вбросы на гуманитарную тему. Конечно, это составляющая их войны против нас. В частности, россияне говорят, что они хотят обменять более шестисот военнопленных, а мы якобы отказываемся. Также говорят, что якобы просят нас открыть гуманитарный коридор Курщине для их гражданских, а мы не даем" – написала она.

Чиновница объяснила, что относительно обмена более шестисот военнопленных россияне не обращались ни в наш Координационный штаб по вопросам военнопленных, ни в Международный Комитет Красного Креста.

"Сегодня это подтвердили представители Коордштаба и МККК на встрече с семьями пленных", – говорится в сообщении.

Также Верещук добавила, что россияне не обращались по поводу гуманитарного коридора на Курщине ни к украинской стороне, ни к МККК.

"То есть все это неправда. Если обращения поступят, они, конечно, будут должным образом проработаны. А пока это просто банальные медийные манипуляции с целью искажения общественного мнения в Украине и странах-партнерах", — написала она.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил установить на Рождество режим прекращения огня и провести масштабный обмен военнопленными. По словам Пескова, Киев отверг это предложение. Москва сразу же, как услышала его, якобы прислала Венгрии свое видение обмена.

В своем сообщении в сети Х Орбан написал: "Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!" Разговор Орбана и Путина состоялся 11 декабря по инициативе первого.