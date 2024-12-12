Орбан запропонував Україні та Росії перемир'я: що відповіли у Кремлі

Розмова лідерів тривала приблизно годину

У Кремлі розповіли, про що розмовляв угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та голова РФ Володимир Путін під час останньої телефонної розмови. Йшлося здебільшого про перемир'я.

Як пишуть росЗМІ, посилаючись на заяву прессекретаря Путіна, Дмитра Пєскова, Орбан висунув цікаву пропозицію.

Він запропонував встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими. За словами Пєскова, Київ відкинув цю пропозицію. Натомість Москва одразу ж, як почула її, нібито надіслала Угорщині своє бачення обміну.

"Консультації щодо встановлення миру в Україні будуть продовжені, Москва підтримує зусилля Орбана", — зазначили у Кремлі.

Нагадаємо, що цю ж думку висвітлив Орбан і у мережі Х, наголосивши, що він намагався допомогти і вирішити складну ситуацію.

"Ми запропонували різдвяне перемир'я та масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли!", – написав Віктор Орбан, коментуючи твіт президента України Володимира Зеленського.

Додамо, що розмова Орбана і Путіна відбулась 11 грудня з ініціативи першого. Переговори тривали приблизно годину, протягом якої підіймалась тема війни та долі України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Орбан здивував заявою про Україну. У мережі його запідозрили у "перевзуванні".