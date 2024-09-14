Полонені чеченці вразили радісною відповіддю на "Слава Україні" (відео)

Ставлення українців до військовополонених просто "янгольське"

Військовополонені чеченці, які воювали у складі РФ, у відповідь на гасло "Слава Україні", радісно відповідають "Героям Слава". Нагадаємо, кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував СІЗО, де утримуються військовополонені і поспілкувався з ними.

Відео опубліковане на каналі "Телеграфу" у Youtube. Полонені спілкувалися з нашим кореспондентом та розповідали про те, як потрапили в полон, як до них ставляться українські наглядачі та своє ставлення до війни в цілому.

Так, військовополонений чеченець на ім’я Магомед розповів, що його взяли у полон в Курській області ще 14 серпня, за тиждень після початку наступу ЗСУ.

"Я в бліндажі був, просто сказали охороняти державний кордон. До нас під’їхали… нас оточили українські військовослужбовці. Ми добровільно здалися в полон. Не чинили опір ми, не було сенсу, навіщо нам це", — розповів Магомед.

За його словами нині в Чечні — диктатура і опиратися їй нібито неможливо. При цьому, він розуміє, що Росія напала на Україну так само як і колись на його рідну країну. Сам Магомед нібито був мобілізований примусово і на війну йти не хотів, проте вибору не було.

Водночас, за його словами, ставлення українців до військовополонених просто "янгольське".

"Я раніше не спілкувався з українською нацією. От коли ми прямо потрапили, до нас не людське ставлення, а янгольське. Просто люди добродушні. Я раніше не знав, бо жив у Чечні, українців я не знав. А зараз ставлення тут і там, де ми раніше були… просто слів немає, як висловити ставлення", — сказав він.

Разом з тим Магомед чекає на обмін, бо, за його словами, вдома на нього чекає родина.

"Якщо буде така можливість обміну, всі хочемо обмінятися. Поїхати додому, взяти родину і виїхати. Є таке бажання", — насамкінець сказав Магомед.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна повернула додому ще 103 захисників. Серед них є і азовці, і морпіхи.