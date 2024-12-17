Журналісти з’ясували, де осів нардеп-утікач Куницький

Парламентар поїхав у відрядження до Ізраїлю, але потім опинився в США, де мешкає його родина

Народний депутат від партії "Слуги народу" Олександр Куницький, який виїхав з України у другій половині вересня цього року, досі не повернувся до країни.

Про це УП повідомило джерело у правоохоронних органах. Крім того, виданню стало відомо про умову, яку Куніцький поставив для свого повернення.

Востаннє народний обранець голосував на засіданні Верховної Ради 19 вересня. З того часу на сайті парламенту в історії голосувань навпроти прізвища Куницького значиться "Відсутній".

Анонімне джерело видання підтвердило, що станом на 17 грудня нардеп до України не повертався.

Неназвані особи з фракції "Слуга народу" уточнили, що у вересні Куніцький виїхав у відрядження до Ізраїлю. Звідти парламентарій подався до сім’ї, яка перебуває у США.

За словами співрозмовника "Української правди", Куницький повідомив про це фракцію "слуг" і додав, що не повернеться на батьківщину, "поки не буде покарано представників поліції, які зламали йому ребра". Журналісти припускають, що йдеться про інцидент у березні 2022 року, коли поліція затримала Куницького за незаконну зйомку блокпоста.

Крім того, нардеп заявив, що готовий скласти мандат, але, очевидно, фракція не поспішає схвалювати його рішення. Річ у тім, що Куницький є мажоритарником, і втрачати ще одного представника у ВР політична сила не хоче.

Зазначимо, що це не перший випадок тривалої відсутності депутата України. Влітку 2023 року він отримав дозвіл на п’ятиденне відрядження до Ізраїлю, але перебував за кордоном майже три тижні – з 3 по 22 липня. У цей період його помітили у Флориді, де мешкає його родина.

Що відомо про Олександра Куніцького

Олександр Куницький — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу", обраний у 2019 році за округом №169 у Харкові. До політичної кар’єри був відомим автоблогером, який вів YouTube-канал про свавілля поліції під нікнеймом ZpSanek з більш ніж мільйоном підписників. Має професійно-технічну освіту за спеціальністю "кухар-кондитер".

За час депутатства потрапляв у численні скандали, зокрема щодо участі у вуличній бійці у центрі Києва у 2023 році. Крім того, НАЗК виявило порушення в його декларації на суму 2,3 млн грн і склало протоколи через можливе лобіювання бізнесу.

У березні 2024 року розслідування "Схем" виявило, що завод з орбіти Куницького постачав зарядні станції для електрокарів до окупованого Криму. Варто зазначити, що на момент обрання депутатом Куницький мав подвійне громадянство — українське та ізраїльське, від якого згодом відмовився після скандалу з ЦВК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які статки має нардеп-хуліган Куніцький. Від родичів політик одержав мільйони гривень у подарунок, щоправда, не грошима.