Друг Дмитрука "слуга" Куницький втік з України - Bihus.Info

Точна дата виїзду Куницького за кордон наразі невідома

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький, ймовірно, втік з України. За інформацією джерел, парламентар виїхав у закордонне відрядження та не повернувся у визначений термін.

Згідно з даними сайту Верховної Ради, нардеп був відсутній на всіх голосуваннях протягом жовтня. Про це повідомляє Bihus.Info.

Точна дата виїзду Куницького за кордон наразі невідома. Втім, це не перший випадок тривалої відсутності депутата в Україні. Влітку 2023 року він отримав дозвіл на п'ятиденне відрядження до Ізраїля, але перебував там майже три тижні — з 3 по 22 липня.

Що відомо про Олександра Куницького

Олександр Куницький — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу", обраний у 2019 році по округу №169 у Харкові. До політичної кар'єри був відомим автоблогером, який вів YouTube-канал про свавілля поліції під нікнеймом ZpSanek з понад мільйоном підписників. Має професійно-технічну освіту за спеціальністю "кухар-кондитер".

За час депутатства потрапляв у численні скандали, зокрема щодо участі у вуличній бійці в центрі Києва у 2023 році. Крім того, НАЗК виявило порушення у його декларації на суму 2,3 млн грн та склало протоколи через можливе лобіювання бізнесу.

У березні 2024 року розслідування "Схем" виявило, що завод з орбіти Куницького постачав зарядні станції для електрокарів в окупований Крим. Варто зазначити, що на момент обрання депутатом Куницький мав подвійне громадянство — українське та ізраїльське, від якого згодом відмовився після скандалу з ЦВК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які статки має нардеп-хуліган Куницький. Від родичів політик отримав мільйони гривень у подарунок, щоправда, не грошима.