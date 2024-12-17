Журналисты выяснили, где осел нардеп-беглец Куницкий

Парламентарий уехал в командировку в Израиль, но затем оказался в США, где живет его семья

Народный депутат от партии "Слуги народа" Александр Куницкий, который выехал из Украины во второй половине сентября текущего года, до сих пор не вернулся в страну.

Об этом УП сообщил источник в правоохранительных органах. Кроме того, изданию стало известно об условии, которое Куницкий поставил для своего возвращения.

В последний раз народный избранник голосовал на заседании Верховной Рады 19 сентября. С тех пор на сайте парламента в истории голосований напротив фамилии Куницкого значится "Отсутствует".

Анонимный источник издания подтвердил, что по состоянию на 17 декабря нардеп в Украину не возвращался.

Неназванные лица из фракции "Слуга народа" уточнили, что в сентябре Куницкий выехал в командировку в Израиль. Оттуда парламентарий направился к семье, которая находится в США.

По словам собеседника "Украинской правды", Куницкий сообщил об этом фракции "слуг" и добавил, что не вернется на родину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра". Журналисты предполагают, что речь идет об инциденте в марте 2022 года, когда полиция задержала Куницкого за незаконную съемку блокпоста.

Кроме того, нардеп заявил, что готов сложить мандат, но очевидно, фракция не спешит одобрять его решение. Дело в том, что Куницкий является мажоритарщиком, и терять еще одного представителя в ВР политическая сила не хочет.

Отметим, что это не первый случай продолжительного отсутствия депутата в Украине. Летом 2023 года он получил разрешение на пятидневную командировку в Израиль, но находился за рубежом почти три недели — с 3 по 22 июля. В этот период он был замечен во Флориде, где проживает его семья.

Что известно об Александре Куницком

Александр Куницкий — народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа", избранный в 2019 году по округу №169 в Харькове. До политической карьеры был известным автоблогером, который вел YouTube-канал о произволе полиции под никнеймом ZpSanek с более чем миллионом подписчиков. Имеет профессионально-техническое образование по специальности "повар-кондитер".

За время депутатства попадал в многочисленные скандалы, в частности по участию в уличной драке в центре Киева в 2023 году. Кроме того, НАПК выявило нарушение в его декларации на сумму 2,3 млн грн и составило протоколы из-за возможного лоббирования бизнеса.

В марте 2024 года расследование "Схем" выявило, что завод с орбиты Куницкого поставлял зарядные станции для электрокаров в оккупированный Крым. Стоит отметить, что на момент избрания депутатом у Куницкого было двойное гражданство — украинское и израильское, от которого впоследствии отказался после скандала с ЦИК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое состояние имеет нардеп-хулиган Куницкий. От родственников политик получил миллионы гривен в подарок, правда, не деньгами.