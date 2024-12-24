Досвід Шольца нічого не навчив? Чому Трампу необхідна зустріч з Путіним по Україні

Навряд чи зустріч лідера вільного світу з кремлівським диктатором відбудеться в РФ

Обраному президенту США Дональду Трампу потрібна особиста зустріч з Путіним, щоб почути протилежну сторону і переконатися у її недоговороздатності. А після цього можна буде почати реалізовувати американський мирний план.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він пояснив, де може відбутися така зустріч.

На його думку, зустріч з Трампа з Путіним мусить відбутися, бо за останні декілька місяців ми бачили вже як мінімум дві зустрічі президента Володимира Зеленського з Трампом. Остання відбулася на відкритті собору Notre Dame de Paris (там був і президент Франції Еммануель Макрон), тож Трамп безпосередньо почув конкретну позицію української сторони.

— І він є тією людиною, яка очевидно захоче для збалансованості отримати контакт із Путіним, — каже Ігор Чаленко. — Бо відсутністю контактів із Путіним Трамп пояснює, чому взагалі почалася широкомасштабна війна. Під відсутністю контактів — мається на увазі по лінії нинішнього президента Байдена.

І я абсолютно переконаний, що у результаті зустрічі Трампа з Путіним, якщо вона відбудеться на полях G20 чи Туреччина організує (не забуваймо, що у Путіна є ордер МКС, і не так просто зараз кудись їхати, а Трамп точно в Російську Федерацію не поїде), Трамп просто повторить досвід Шольца, який прямо вказав, що залишився на своїй позиції, а Путін — на своїй, і позиція Путіна жодним чином не змінилася з 2022 року. Тобто Трамп безпосередньо переконається в недоговороздатності кремлівського диктатора, — каже політолог.

Однак він наголошує: що жодних домовленостей про Україну не може бути без участі Києва, саме тому такою гострою буле реакція України на "миротворчі" пропозиції угорського прем’єра Віктора Орбана, який за нашою спиною намагається про щось домовлятися з Путіним і "вициганювати фінансові плюшки".

— Україна потребує подальшого посилення і ми перебуваємо в режимі набрання сили перед майбутніми перемовинами. Ми вдячні Трампу за всі ті зусилля, яких він докладає, щоб розпочати перемовини і запустити режим припинення вогню, однак все це має йти поступово. А зараз, як на мене, у всій цій чехарді Російська Федерація використовує принцип фальстарту. Тобто вона робить все, аби Україна не посилилась і щоб потім просувати власні наративи, тиснути з вимогою виконання власних ультимативних позицій, — підсумував розповів голова Центру аналізу та стратегії.

Нагадаємо, в Угорщині запропонували "різдвяне перемир’я" для України, однак у Києві та Брюсселі його не підтримали.