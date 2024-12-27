Шольц констатировал, что Путин проиграл на всех фронтах

Действия Путина на международной арене завершились провалом для Кремля, заявил канцлер Германии

Российский президент Владимир Путин не сумел достичь своих целей как в войне с Украиной, так и в попытках развалить антироссийскую коалицию на Западе.

Об этом в интервью t-online заявил канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц. Он отметил, что Путин хотел подчинить Украину, установить там марионеточный режим и не допустить интеграцию нашей страны в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Также Россия хотела ослабить блок НАТО, но получила новых членов альянса на своих границах — Финляндию и Швецию.

"Украина является консолидированной нацией и находится на пути к вступлению в Европейский Союз. Она имеет сильную армию, оснащенную нами, которая героически защищается от войск Путина", — заявил Олаф Шольц.

Канцлер добавил: сейчас задача состоит в том, чтобы создать основу для установления для справедливого мира между Россией и Украиной. Он также сказал, что готов еще раз позвонить Путину.

"Во время прошлого разговора с ним я дал понять — пусть он не надеется, что наша поддержка Украины уменьшиться", — заявил Олаф Шольц.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент в ответ на запрос Олафа Шольца. Новые выборы в Бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года.