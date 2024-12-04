Шольц поставив крапку у питанні відправки військ Німеччини в Україну

Були розмови і про удари по території РФ, а також поставку далекобійних ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі зарано говорити про відправку німецьких миротворчих сил в Україну. За словами Шольца, наразі він виключає можливість відправити німецькі війська в Україну.

Про це він сказав після повернення з Києва у німецькому Бундестазі, де зробив кілька заяв щодо війни в Україні. Зокрема прокоментував слова міністерка закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка не виключила миротворчої місії в Україні за участі німецьких сил.

"Поки що рано говорити на тему відправлення миротворчих сил в Україну", — сказав Шольц.

Також він додав, що наразі не дозволить Україні завдавати ударів углиб території РФ. Канцлер Німеччини також заявив, що не поставить далекобійні ракети Taurus, які неодноразово просив Київ.

Що передувало

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допустила розміщення німецьких військ на території України. Раніше Європейські країни вже обговорювали питання потенційного розгортання військових контингентів на території нашої країни.

Вона підкреслила, що присутність німецьких військ можлива лише у випадку припинення вогню між Україною та Росією.

"Телеграф" писав про те, що Трамп запитає країни Європи, що їх стримує від того, аби відправити війська до України.