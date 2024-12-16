Шольц втратив посаду канцлера, але закликав підтримувати Україну

Шольц сам попросив парламент проголосувати за довіру до його кабінету

Німецький парламент висловив вотум недовіри канцлеру Олафу Шольцу. За це рішення проголосували 394 депутати, проти – 207, ще 116 утрималися від голосування.

Перед голосуванням канцлер закликав парламентарів до подальшої підтримки України та наголосив на лідерстві Німеччини у цьому питанні. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У своєму виступі Шольц нагадав, що Німеччина надає найбільше допомоги Україні серед європейських країн. Однак попри це канцлер зауважив, що не постачатиме далекобійну зброю, яка може влучати по цілях у Росії.

Цікаво, що Шольц сам попросив парламент проголосувати за довіру до його кабінету. Він написав про це офіційного листа 11 грудня. Політична криза почалася після того, як канцлер звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, а урядова коаліція СДПН, "Союзу 90/Зелені" та Вільної демократичної партії розвалилася на початку грудня.

За законом президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр має розпустити парламент протягом 21 дня, якщо побачить, що нову коаліцію створити неможливо.

Через урядову кризу у Німеччині відбудуться дострокові вибори до Бундестагу. Вони пройдуть 23 лютого замість раніше запланованого вересня 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Шольц сказав, що робити українським біженцям у Німеччині. За його словами, зараз надто багато українців надто довго перебувають на території Німеччини та отримують соціальні виплати.