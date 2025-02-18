От футбола к дипломатии: владельца ФК "Монако" заметили на переговорах РФ и США в Эр-Рияде

В монакском обществе Рыболовлева называют "настоящим царем Монако"

Владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев неожиданно появился на переговорах между США и Россией по поводу войны в Украине. Миллиардер был замечен в составе российской делегации вместе с главой МИД Сергеем Лавровым и советником Путина Юрием Ушаковым во время встречи в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля.

Почему на переговоры решили пригласить менеджера футбольного клуба, неизвестно. "Телеграф" решил рассказать, что это за личность и почему его называют "настоящим царем Монако".

Чем известен Дмитрий Рыболовлев

Дмитрий Рыболовлев — российский миллиардер с состоянием в 6,4 млрд долларов, ставший владельцем футбольного клуба "Монако" в 2011 году. Он приобрел 66% акций клуба всего за 1 евро во времена, когда команда находилась в тяжелом финансовом положении и играла во втором дивизионе.

Рыболовлев сделал состояние как владелец корпорации "Уралкалий". В 2010 году он продал свои российские активы Сулейману Керимову за несколько миллиардов долларов и переехал в Европу.

По некоторым данным, Рыболовлев продал свои российские активы и покинул страну в 2010 году после того, как якобы впал в немилость у Кремля. Тогда же начались споры с властями по разработке месторождений калийных солей и изменению налогового законодательства, что могло отрицательно сказаться на бизнесе Рыболовлева.

В 2019 году Рыболовлева задерживали в Монако по подозрению в коррупции и злоупотреблении влиянием во время судебного дела против швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Журналисты обнаружили доказательства тесных связей российского бизнесмена с чиновниками княжества, включая министра юстиции и директора общественной безопасности.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Рыболовлев избежал санкций, объявив о пожертвованиях Красному Кресту для помощи пострадавшим украинцам. Точные суммы и адресаты этих пожертвований не разглашались.

В монакском обществе Рыболовлева называют "настоящим царем Монако" из-за его влияния и связей. Его близость к князю Альберу II и огромным инвестициям в княжество обеспечили ему особое положение среди элиты этого европейского микрогосударства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США и РФ после встречи Эр-Рияди может ожидать дипломатический прорыв. Впрочем, эти страны проводили переговоры об Украине без Украины.