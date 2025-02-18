США та РФ після зустрічі Ер-Ріяді може чекати дипломатичний прорив: про що домовились

США та РФ проводили переговори про Україну без України

Під час зустрічі РФ та США, яку у вівторок, 18 лютого, провели у Саудівській Аравії, сторони домовились відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Як пише Associated Press, сторони погодили три ключові напрямки: відновлення персоналу в посольствах обох країн, формування команди високого рівня для підтримки мирних переговорів щодо України та вивчення можливостей тіснішої економічної співпраці.

Зустріч відбулась у вівторок у палаці Дірія в Ер-Ріяді без участі української сторони. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийме жодних результатів переговорів без своєї участі.

Державний секретар США наголосив, що завершення війни потребуватиме поступок від усіх сторін, а європейські партнери братимуть участь у переговорах. За його словами, санкції проти РФ були запроваджені не лише США, тому Європейський Союз також має долучитися до перемовин.

Інші заяви Марко Рубіо по результатах зустрічі:

"США націлені на остаточне, а не тимчасове вирішення української проблеми, прагнуть діяти швидко".

"Трамп бажає завершити конфлікт в Україні справедливо і не допустити його поновлення через 2-3 роки".

"Завершення конфлікту в Україні можливе лише за згодою всіх сторін, умови мають бути "прийнятними".

Також раніше "Телеграф" писав, що США та РФ погодили чотири принципи роботи над миром в Україні. Рубіо розкрив деталі.