Зеленський прокоментував переговори США та РФ у Саудівській Аравії: зробив важливу заяву

Президент назвав свою мету візиту до країни Азії

Переговори у Саудівській Аравії пройдуть без України. Київ не визнаватиме будь-які домовленості про Україну без участі України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс". За його словами, зустріч у Саудівській Аравії обговорювали давно, але тільки зараз вона стала публічною.

"Україна не братиме (участі – Ред.). Україна про це нічого не знала. Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України (такими — Ред.), які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати", — сказав Зеленський.

За його словами, у цих переговорах є дві сторони і обидві мають право на це, "якщо в них є двосторонні питання". Президент наголосив, що його офіційний візит до Саудівської Аравії, який відбудеться 18 лютого "не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів і Росії".

До того ж він налаштований поговорити зі спадковим принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом про ці переговори. Він також планує порушити питання щодо зниження цін на нафту, хоча це, на його думку, може зробити і президент США Дональд Трамп.

"Я не знаю, кому може вдатись знизити ціни. Вважаю, що найбільший ресурс є до цього саме у президента Трампа, що він найсильніший в цьому напрямку в енергетиці і має в руках це. І я думаю, що якщо він поставив ціль, він зможе", — додав Зеленський.

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