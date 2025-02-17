"Ніхто не нав’язуватиме": Келлог зробив важливу заяву про переговори

Завдання США — сприяти наданню гарантій безпеки для України, сказав Кіт Келлог

У понеділок, 17 лютого, спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог зробив важливу заяву про мирну угоду між Росією та Україною.

Виступаючи перед журналістами у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Кіт Келлог наголосив, що ніхто не нав’язуватиме Володимиру Зеленському мирну угоду. Про це пише Sky News.

Повідомляється, що за словами Келлога, США вислухають "питання для обговорення" від усіх, додавши, що їхнє завдання сприяти наданню гарантій безпеки для України.

"Він додав, що поїздка в Україну поки що перебуває на стадії завершення, і там він зустрінеться з Володимиром Зеленським", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував візит спецпредставника по Росії та України до Києва. Зеленський хоче, щоб Келлог привіз до Білого Дому розуміння гарантій безпеки, необхідних нашій країні.

Під час онлайн-пресконференції в Абу-Дабі Зеленський заявив, що Запорізька атомна електростанція має стати частиною гарантій безпеки України та європейських партнерів. Поки що станція не функціонує, а її запуск можливий виключно за участю української сторони.