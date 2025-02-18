Мирні переговори по Україні будуть без Європи? У РФ зробили гучну заяву

Висловились і щодо миротворців

Питання майбутніх переговорів щодо завершення війни в Україні неабияк цікавило Європу, яка наполягала на своїй участі в них, але наразі це не можливо. Росія виключає роль європейських країн у питанні миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії (МЗС РФ) Олександр Глушков. За його словами, у Європи є шанс потрапити на переговори, але за певних умов.

"Європи не буде на майбутніх переговорах щодо України. Її роль виключена. Якщо вона хоче сприяти встановленню миру в Україні, необхідно припинити постачання озброєнь Києву", — наголосив він.

Він також наголосив, що Росія негативно ставиться до європейських миротворців в Україні, адже це ескалаційний крок. Посилення бойової здатності України не наблизить мир, впевнені в Кремлі.

Водночас у вівторок, 18 лютого, в Саудівській Аравії проходять переговори делегацій США та РФ щодо України. Російські політики називають цю зустріч попередньою консультацію для визначення основних напрямків роботи. Проте української сторони на цій зустрічі немає.

Зауважимо, що в цей же день президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини для зустрічі зі своїм колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Обидва лідери обговорять низку важливих питань, серед яких питання продовольчої безпеки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Євросоюзі застерегли Україну від одного необдуманого кроку.