Це прелюдія для нової війни: Дмитро Кулеба про припинення боїв, переговори з Росією і не тільки (головні заяви)

Ексміністр Кулеба розвінчав міфи про швидкий мир з Росією

Мир наразі навіть не проглядається на горизонті, оскільки Путін досі вірить у свою перемогу. Тому з висновками краще не поспішати.

Так вважає український дипломат, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це він заявив в інтерв'ю ВВС у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

"Перемога для нього — це вся Україна. Він не прийшов за якимось там шматком землі", — наголосив Кулеба.

На думку дипломата, будь-яке припинення вогню зараз буде вигідніше для Росії, хоча Україна також може використати це для посилення обороноздатності.

"Наш головний ризик полягає в тому, що пауза може демотивувати наших партнерів надавати нам необхідну підтримку", — зазначив він.

Щодо можливих переговорів за участю команди Дональда Трампа, Кулеба радить не поспішати з висновками: "По суті, наша стратегія має полягати в тому, щоб втягувати Трампа в довгу гру замість того, щоб піддаватися його швидкому тиску".

Кулеба також категорично відкинув можливість документального закріплення відмови України від територій або членства в НАТО: "Ніколи президент чи будь-який представник України не зможе підписати такий документ. Це порушення Конституції України, це державна зрада".

Говорячи про майбутнє, дипломат застеріг від ілюзій щодо гуманності окупантів: "Якщо хтось думає, що після припинення вогню не буде нової Бучі чи Маріуполя — помиляється. У Росії після всього того, що вона пережила, ніякого милосердя щодо нас немає".

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