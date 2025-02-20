"Ідея в тому, що виклик не виникне": в ЗМІ розповіли, чим будуть займатися в Україні європейські миротворці

Мета місії – це створити потужний стримувальний фактор, який Росія не ризикне випробовувати

Франція та Велика Британія розробляють план зі створення так званих "сил заспокоєння" – миротворчого контингенту, який західні країни розмістять в Україні. Проте є кілька нюансів – наземних військ буде небагато, покладатися вони будуть на західну авіацію та підтримку США, а головний меседж, який просувають чиновники, це надія на те, що миротворцям не доведеться застосовувати силу проти Росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела серед європейських чиновників. Джерела сказали виданню, що плани, які зараз перебувають на стадії розробки, відводять фактично головну роль саме військово-повітряним силам західних країн на відміну від попередніх варіантів, які передбачали розгортання великої кількості наземних військ в Україні.

"Замість цього вони покладаються на сферу, в якій західні військові мають явну перевагу перед Росією: їхні військово-повітряні сили. Сухопутні війська будуть використовуватися, принаймні на початковому етапі, для захисту ключових українських об'єктів, таких як порти та атомні електростанції", – зазначається у матеріалі.

При цьому, сказали джерела, мета місії – це створити потужний стримувальний фактор, який Росія не ризикне випробовувати. Це створить умови для збереження міцного миру в Україні. Проте потайки чиновники кажуть, що ідея миротворчої місії полягає в тому, що їй не доведеться зіткнутися з викликом з боку російського режиму.

"Сфера, в якій у нас є значна перевага перед Росією, — це повітря та здатність реагувати на кричущі порушення режиму припинення вогню. Це каральний підхід, щоб мати можливість покарати Росію, якщо це станеться… Але вся ідея полягає в тому, що виклик не виникне", – пояснив один з чиновників.

Втім, план все ще потребує доопрацювання. В кінцевому підсумку він може містити розгортання великих груп сухопутних військ принаймні на західних кордонах України. На їхні плечі ляже стримування росіян у випадку, якщо доведеться йти на схід – поки авіація буде знищувати російські літаки та важливі об'єкти. Деякі країни ЄС цілком влаштовує такий план, і зараз йдуть обговорення пропозицій із військовим керівництвом НАТО.

Місія може керуватися Об'єднаними експедиційними силами – це франко-британське формування, яким можуть командувати з британського Нортвуду, або зі штабу французької армії у Форті Мон-Валер'єн. Голова Євросоюзу Антоніу Кошта зараз перебуває на зв'язку з 27 столицями країн ЄС, щоб скласти список того, що вони готові надати Україні в плані військ та озброєння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зробив заяву щодо розгортання західних військових в Україні. При цьому поки що незрозуміло, як саме виглядатимуть миротворчі сили в Україні. Український нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що Європа зараз може надати близько 25 тисяч миротворців для України із 500 тисяч необхідних.