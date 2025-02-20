"Идея в том, что вызов не возникнет": в СМИ рассказали, чем будут заниматься в Украине европейские миротворцы

Цель миссии – создать мощный сдерживающий фактор, который Россия не рискнет испытывать.

Франция и Великобритания разрабатывают план создания так называемых "сил успокоения" – миротворческого контингента, который западные страны разместят в Украине. Однако есть несколько нюансов – наземных войск будет немного, полагаться они будут на западную авиацию и поддержку США, а главный месседж, продвигаемый чиновниками, – это надежда на то, что миротворцам не придется применять силу против России.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники посреди европейских чиновников. Источники сказали изданию, что планы, которые сейчас находятся на стадии разработки, фактически отводят главную роль именно военно-воздушным силам западных стран в отличие от предыдущих вариантов, предусматривавших развертывание большого количества наземных войск в Украине.

"Вместо этого они полагаются на сферу, в которой западные военные имеют явное преимущество перед Россией: их военно-воздушные силы. Сухопутные войска будут использоваться по крайней мере на начальном этапе для защиты ключевых украинских объектов, таких как порты и атомные электростанции", — отмечается в материале.

При этом, сказали источники, цель миссии – создать мощный сдерживающий фактор, который Россия не рискнет испытывать. Это создаст условия для сохранения крепкого мира в Украине. Однако тайно чиновники говорят, что идея миротворческой миссии состоит в том, что ей не придется столкнуться с вызовом со стороны российского режима.

"Сфера, в которой у нас есть значительное преимущество перед Россией, — это воздух и способность реагировать на вопиющие нарушения режима прекращения огня. Это карательный подход, чтобы иметь возможность наказать Россию, если это произойдет... Но вся идея заключается в том, что вызов не возникнет", — пояснил один из чиновников.

Впрочем, план все еще нуждается в доработке. В конечном счете он может содержать развертывание крупных групп сухопутных войск по крайней мере на западных границах Украины. На их плечи ляжет сдерживание россиян в случае, если придется идти к востоку – пока авиация будет уничтожать российские самолеты и важные объекты. Некоторые страны ЕС полностью устраивает такой план, и сейчас обсуждаются предложения с военным руководством НАТО.

Миссия может руководствоваться Объединенными экспедиционными силами – это франко-британское формирование, которым могут командовать из британского Нортвуда или из штаба французской армии в Форте Мон-Валерьен. Глава Евросоюза Антониу Кошта сейчас находится на связи с 27 столицами стран ЕС, чтобы составить список того, что они готовы предоставить Украине в плане войск и вооружения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал заявление о развертывании западных военных в Украине. При этом пока неясно, как именно будут выглядеть миротворческие силы в Украине. Украинский нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Европа сейчас может предоставить около 25 тысяч миротворцев для Украины из 500 тысяч необходимых.