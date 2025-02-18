Нідерланди готові відправити миротворців до України після війни

Нідерландський парламент підтримав ідею миротворчої місії в Україні

Нідерланди можуть відправити миротворчі війська в Україну у разі укладання мирної угоди з Росією. Нижня палата парламенту країни схвалила відповідну резолюцію більшістю голосів.

Парламентарі закликають свій уряд активно долучитися до забезпечення миру, коли припиняться бойові дії. Про це йдеться у матеріалі нідерландського телеканалу NOS.

Як повідомляє видання, Нижня палата парламенту Нідерландів просить, щоб уряд зайняв "конструктивну позицію" щодо участі в "післявоєнних миротворчих силах" в Україні.

У документі, який підтримали депутати, зазначається, що парламент бачить активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності після досягнення перемир'я між Україною та Росією.

Миротворча місія не обов'язково має відбуватися під егідою НАТО. Це пов'язано з тим, що міністр оборони США вже заявив про відсутність планів щодо участі США або Альянсу в такій миротворчій місії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зробив заяву щодо розгортання західних військових в Україні. При цьому поки що незрозуміло, як саме виглядатимуть миротворчі сили в Україні