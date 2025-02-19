ЄС розглядає розміщення 30 тисяч миротворців в Україні: коли їх можуть відправити – The Times

Європейський Союз обговорює можливість розгортання до 30 тисяч військовослужбовців на території України після завершення активних бойових дій. Цей план має стати частиною нової стратегії гарантій безпеки для України та забезпечення стабільності в європейському регіоні.

Як повідомляє The Times, військовий контингент буде розміщено у ключових містах, портах та об’єктах критичної інфраструктури, але не на сході України. Основним завданням цих сил буде підтримка безпеки та стабільності, а також координація заходів із запобігання новій військовій агресії.

Передбачається, що для контролю ситуації на кордонах використовуватимуться розвідувальні безпілотники, супутники та літаки-розвідники.

Також розглядається можливість патрулювання українського повітряного простору, що дозволить відновити авіасполучення та забезпечити ефективний захист від потенційних атак.

Ключову роль у цьому плані мають відігравати й Сполучені Штати. Американські військові літаки будуть розміщені у Польщі та Румунії в режимі очікування, щоб у разі загострення ситуації мати змогу оперативно реагувати. Крім того, на східному фланзі НАТО перебуватимуть значні сухопутні сили, готові до швидкого розгортання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук пояснив, чому, у випадку позитивного рішення, миротворців може бути розміщено саме на Дніпропетровщині.