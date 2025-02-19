Скільки Європі треба грошей на 100 тисяч миротворців в Україні: політолог назвав цифри

Гроші чималі, але переозброєння Європи зажадає у десятки разів більше

Європа може зібрати миротворчий корпус від 25 тисяч до 40 чи навіть 50 тисяч "багнетів", однак зіткнеться із низкою проблем фінансового й організаційного характеру. Однією з них може стати нечисленність армій країн Західної Європи.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він пояснив, скільки грошей доведеться витратити Європі на миротворців.

Політолог нагадав, що президент Володимир Зеленський хоче, щоб в Україну направили мінімум 100 тисяч європейських миротворців. Однак це навряд чи вдасться, тому що Європа не готова зібрати таку велику кількість військових.

— Там армії маленькі. Навіть у таких великих країн, як Велика Британія, сухопутні сили від 50 до 70 тис. осіб, — каже політичний експерт.

Він нагадав, що на Голанських висотах у Сирії стояли 139 миротворців ООН з Казахстану, на яких витрачали 5 млн доларів на рік.

— Витрати на європейських миротворців, безумовно, будуть більшими: 1,5 тис. доларів [зарплати на місяць] на особу, плюс оренда зброї і так далі. Так от, за мінімальними розрахунками, на 100 тис. європейських миротворців потрібно буде мінімум 5 млрд доларів на рік. А реально — не менше 7 мільярдів, — каже Володимир Фесенко.

За його словами, це чималі гроші, але на допомогу Україні знадобляться десятки мільярдів доларів на рік, тоді як на переозброєння та відновлення обороноздатності Європи потрібні ще сотні мільярдів.

— І от запитання: де знайти ці гроші? І я думаю, що це була ключова проблема, найбільш гостра і найбільш складна проблема на зустрічі в Парижі, — підсумував голова центру "Пента".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що британський прем'єр Кір Стармер заявив про готовність розмістити свої війська в Україні для забезпечення виконання мирної угоди, якщо її буде укладено між Україною та Росією.