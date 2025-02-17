США хочуть знати, чим допоможуть Україні миротворці у разі нападу РФ — ЗМІ

США цікавлять відповіді на важливі питання щодо врегулювання війни в Україні

Адміністрація Дональда Трампа звернулася до європейських союзників із проханням уточнити, які гарантії безпеки вони готові надати Україні, щоб забезпечити тривале мирне врегулювання. Крім того, зацікавленість американські союзники виявили і стосовно того, як європейці планують реагувати у разі нападу Росії на розміщені в Україні миротворчі сили.

За даними Bloomberg, Вашингтон також хоче отримати від Європи конкретну інформацію про те, чи готові союзники надати війська в межах можливої мирної угоди і яку підтримку з боку США вони вважають необхідною для цього. Цікавить їх і те, які заходи можна вжити зараз, щоб посилити позиції Києва на переговорах.

Спеціальний посланник президента Трампа у справах України та Росії, відставний генерал Кіт Келлог, планує обговорити ці питання з європейськими чиновниками протягом цього місяця. Дипломати заявили, що США прагнуть узгодити позиції союзників перед тим, як презентувати пропозиції Трампу.

Запит США надійшов на тлі ініціативи Трампа щодо прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Представники США та РФ планують зустріч у Саудівській Аравії цього тижня.

Європейські лідери занепокоєні швидкістю, з якою Вашингтон рухається до домовленостей із Москвою. Вони побоюються, що без чіткої спільної стратегії Європа може опинитися на узбіччі переговорного процесу, який визначить безпекову ситуацію на континенті на роки вперед.

Сьогодні у Парижі відбудеться екстрений саміт лідерів ЄС, скликаний президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб узгодити позицію Європи щодо подальших дій.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала "безпрецедентний" оборонний пакет підтримки для України. Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у The Telegraph, що Лондон готовий відправити британських миротворців до України в межах мирної угоди.

Прем'єр Польщі Дональд Туск, перед відльотом на саміт у Париж, закликав європейських лідерів серйозно поставитися до нарощування оборонного потенціалу Європи.

"Ми не зможемо допомогти Україні, якщо не врівноважимо військовий потенціал Росії", — наголосив він. Водночас Туск заявив, що Польща не відправлятиме своїх військових до України, але готова надати логістичну підтримку іншим країнам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, ймовірні деталі майбутнього візиту спецпредставника США Кіта Келлога до України. За словами президента Зеленського, він пробуде тут декілька днів і, можливо, відвідає фронт.