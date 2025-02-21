Росія намагається викривити позицію Китаю щодо війни в Україні: в ISW пояснили, заради чого

Кремль, вочевидь, намагається вплутати Китай у свої справи, викривляючи інформацію щодо його позиції

Російський режим, схоже, намагається показати, що Китай повністю поділяє позицію Кремля щодо війни в Україні. Заради цього кремлівські міністерства не гребують викривленням реальної позиції Китаю, приписуючи КНР більшу підтримку Росії, ніж КНР готова визнати публічно.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Експерти зазначили, що не так давно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров мав зустріч з китайським головою МЗС Ван Ї під час саміту міністрів закордонних справ G20 у Південній Африці 20 лютого.

Після цього на сайті МЗС Росії з'явилася викривлена інформація. Там сказано, що міністр Ван Ї нібито заявив, що підхід КНР до припинення війни в Україні "зосереджений на усуненні першопричин війни". Проте офіційне повідомлення МЗС Китаю щодо зустрічі суттєво відрізняється – там написано, що Росія заявила, що зосереджена на усуненні "першопричин війни".

"Кремль, ймовірно, намагається представити Китайську Народну Республіку (КНР) як таку, що більше поділяє його позицію щодо війни в Україні, ніж КНР готова публічно заявити. Ймовірно, цілеспрямована помилка МЗС Росії відображає спробу РФ повністю узгодити позицію КНР щодо війни зі своєю власною, щоб зміцнити свій міжнародний авторитет і сформувати внутрішньоросійське сприйняття відносин Росії з Китаєм", – зазначили в ISW.

Зазначимо, нещодавно Китай, який досі дотримувався формальної нейтральності щодо війни в Україні попри фактичну підтримку Росії, заявив про готовність сприяти мирним переговорам. Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван Ї. При цьому президент України Володимир Зеленський раніше підтвердив, що Китаю можуть дозволити взяти участь у переговорах про мир в Україні. Однак, тільки за умови, якщо Піднебесна готова надати Києву гарантії безпеки.

Тим часом, за даними українських ЗМІ, Китай не тільки підтримує активні політичні контакти з росіянами, але й готується грабувати Україну. Зокрема, так званий "приватний бізнес" китайців почав активно "заходити" на тимчасово окуповані українські території, які зараз перебувають під контролем російського режиму. Щонайменше десяток приватних китайських компаній зараз активно співпрацює з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області (в тому числі з підсанкційними), постачають їм промислове устаткування, відбудовують зруйновані заводи.