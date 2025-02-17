Не сприймають Трампа? 10 висновків, які зробив Китай після Мюнхенської конференції

Є кілька висновків, які для себе зробили у Китаї

Мюнхенська конференція-2025 залишила по собі суперечливі результати, особливо у США та Європи, політика яких щодо врегулювання війни в Україні сильно різниться. Та Китай, який прямо не брав участь у конференції з безпеки у Мюнхені, все одно залишається сильним гравцем у геополітиці, і його не можна відкидати.

Жао Бо, офіційний представник армії Китаю на різних міжнародних майданчиках, в інтерв’ю DW окреслив основні висновки керівництва країни з Мюнхенської конференції. Висновки з інтерв’ю підбив Євген Найштетік, експерт з біомедичних проєктів, блогер і волонтер.

1. Якщо Президент Трамп звертається до Китаю (а він звертається) щодо впливу на війну в Україні, то Китай дійсно може мати вплив, але це означає, що США на це не здатні.

2. Колективні гарантії безпеки це те, на що Китай може піти.

3. Ми не знаємо, на скільки продовжиться війна, ми тільки знаємо, що вона продовжиться якийсь час.

4. Після припинення вогню в Україні та прийняття рішення про залучення миротворчих сил, Китай (може з Індією) міг би надати своїх миротворців в достатній кількості, адже європейських Росія не сприйме.

5. Після цього Китай готовий взяти роль лідера у відновленні та модернізації української інфраструктури, адже експерт не вважає якісь інші країни здатними конкурувати у цьому питанні.

6. Китай не вірить у зони впливу, про які говорить Росія, втім, якщо Росія готова воювати і вмирати за ці зони впливу, де-факто ці зони впливу існують. Подобається це комусь чи ні.

7. Після зневажливого виступу американського віцепрезидента Китай активізує роботу з Європою.

8. Американський імідж різко погіршується через відмову від міжнародних зобовʼязань.

9. Тайвань однозначно буде китайським. Бажано мирним шляхом, але якщо доведеться воювати, то з ким? Зі Штатами? Байден сподівався в цьому регіоні на союзників, Трамп відвертається від всіх союзників. Хто буде воювати з Китаєм за США? В тому регіоні залишилася тільки Японія. У разі конфлікту Південна Корея буде зайнята північною сусідкою, Філіппіни не мають жодного стратегічного значення, в Австралії низький рівень підтримки будь-якої війни, Велика Британія вже точно не посилатиме свій флот. За всіма розрахунками у поточній ситуації США програє Китаю.

Раніше також "Телеграф" писав, що Китай може отримати місце за столом мирних переговорів. Зеленський назвав умову.