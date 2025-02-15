У Китаї наполягають на залученні ще одного учасника до переговорів США та РФ про припинення війни

Він розповів також, чому Китай не готовий скоротити імпорт газу з РФ

Китай, якого президент США Дональд Трамп обклав рекордними торговими митами, підтримує ідею переговорів між США та Росією щодо врегулювання війни в Україні. Проте там наполягають, що до них має бути залучено Європу.

Про це в інтерв’ю Financial Times заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І. За його словами, його країна вітає будь-які мирні ініціативи, особливо якщо Вашингтону та Москві вдасться дійти згоди. Проте, наголосив Ван І, бойові дії ведуться на європейському континенті, і їх врегулювання неможливе без залучення європейських країн.

"Ця війна відбувається на європейській землі. Європа повинна відігравати важливу роль у цьому процесі", – наголосив глава МЗС Китаю.

Ван І також відповів на запитання про можливість тиску на Росію шляхом скорочення імпорту газу. За словами дипломата, на першому місці для Китаю власні інтереси.

"Якщо Китай не купуватиме газ у Росії, то в кого ще він зможе придбати такі обсяги? Ми повинні нести відповідальність за наших людей", – сказав міністр.

Тим часом, як розповідав "Телеграф", Китай почав "освоювати" окуповані Росією території України. Щонайменше десяток приватних китайських компаній зараз активно співпрацює з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області (в тому числі з підсанкційними), постачають їм промислове устаткування, відбудовують зруйновані заводи.