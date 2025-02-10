Глава Китаю Сі Цзіньпін поїде до Путіна: у Кремлі готують масштабне святкування

Запрошення прийняли ще 5 глав держав

Голова КНР Сі Цзіньпін погодився приїхати до Москви на святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Крім китайського лідера, на парад до Москви приїдуть ще п'ять високопоставлених гостей.

Про це повідомив посол Росії в Китаї Ігор Моргулов російському державному телебаченню, передає Reuters. За словами Моргулова, Сі Цзіньпін у відповідь запросив Володимира Путіна відвідати Китай у вересні на заходах із нагоди завершення Другої світової війни.

Святкування відбудеться 9 травня 2025 року. Серед тих, хто згодився приїхати, — президент Бразилії Луіс Інасіу Лула да Сілва, президент Сербії Александр Вучич та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Також присутність підтвердили президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та президент Палестини Махмуд Аббас, повідомляє кремлівський журналіст Дмитро Смірнов.

Раніше у грудні Кремль повідомляв про запрошення "багатьох країн" на святкування 80-ї річниці перемоги, яку в Росії називають "Великою Вітчизняною війною".

День перемоги відзначають у Росії 9 травня, оскільки саме тоді у 1945 році в Москві було підписано акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Для порівняння, у Франції, Британії та США цю подію святкують 8 травня як День перемоги над нацизмом, адже документ набув чинності о 23:01 за середньоєвропейським часом.

Зараз День перемоги залишається найважливішим державним святом у Росії. Щороку 9 травня на Красній площі у Москві проводять військовий парад за участю техніки та військовослужбовців.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп поговорив з Путіним про війну в Україні. Очільник Кремля начебто хоче, щоб "на фронті перестали вмирати люди".