Азійський миротворець. Китай хоче влаштувати саміт Трампа і Путіна, однак є "але" — WSJ

У США та Європі цю пропозицію сприйняли скептично

Китай, який майже три роки зберігав нейтралітет щодо війни Росії проти України, раптово вирішив стати посередником у мирних переговорах. Китайські дипломати через посередників запропонували команді президента США Дональда Трампа організувати саміт між американським та російським лідерами, а також надіслати китайських миротворців до України після можливого перемир'я.

За інформацією джерел у Пекіні та Вашингтоні, пропозиція Китаю передбачає проведення американо-російського саміту без участі президента України Володимира Зеленського. Білий дім уже відхилив цю ініціативу, назвавши її "нежиттєздатною". Про це пише The Wall Street Journal.

Тим часом Трамп повідомив про "тривалу та продуктивну" телефонну розмову з Путіним. За його словами, лідери домовилися про взаємні візити та початок негайних переговорів щодо припинення війни в Україні. Трамп також анонсував можливу зустріч з Путіним у Саудівській Аравії.

Європейські партнери висловили занепокоєння щодо можливої "великодержавної угоди", яка ігноруватиме інтереси Києва. Європейські посадовці наполягають, що будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю українських та європейських лідерів.

Китайська пропозиція не передбачає жодних зобов'язань Пекіна скоротити економічну підтримку Москви. Від початку повномасштабного вторгнення Китай став важливим економічним партнером Росії в умовах західних санкцій. Лише минулого місяця лідер КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Путіним, під час якої обидва пообіцяли поглиблювати двосторонні відносини.

Президент України Володимир Зеленський раніше звинувачував Китай у підриві мирного саміту під керівництвом України у Швейцарії. Українська сторона наголошує, що найкращим шляхом до миру є посилення військової підтримки Києва та санкційного тиску на Росію.

Експерти вважають, що ініціатива Пекіна пов'язана з бажанням Сі Цзіньпіна запобігти можливим економічним санкціям з боку адміністрації Трампа. Наразі США вже запровадили додаткове 10-відсоткове мито на китайські товари через роль Китаю в кризі з фентанілом. Трамп погрожує підняти мита до 60%.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Китаю Сі Цзіньпін поїде до Путіна. У Кремлі готують масштабне святкування.