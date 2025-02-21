Россия пытается искривить позицию Китая по поводу войны в Украине: в ISW объяснили, ради чего

Кремль, очевидно, пытается впутать Китай в свои дела, искажая информацию о его позиции

Российский режим, похоже, пытается показать, что Китай полностью разделяет позицию Кремля по поводу войны в Украине. Ради этого кремлевские министерства не гнушаются искажением реальной позиции Китая, приписывая КНР большую поддержку России, чем КНР готова признать публично.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Эксперты отметили, что недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с китайским главой МИД Ван И во время саммита министров иностранных дел G20 в Южной Африке 20 февраля.

После этого на сайте МИД России появилась искаженная информация. Там сказано, что министр Ван И якобы заявил, что подход КНР к прекращению войны в Украине "сосредоточен на устранении первопричин войны". Однако официальное сообщение МИД Китая о встрече существенно отличается – там написано, что Россия заявила, что сосредоточена на устранении "первопричин войны".

"Кремль, вероятно, пытается представить Китайскую Народную Республику (КНР) как больше разделяющую его позицию относительно войны в Украине, чем КНР готова публично заявить. Вероятно, целенаправленная ошибка МИД России отражает попытку РФ полностью согласовать позицию КНР по поводу войны со своей собственной, чтобы укрепить свой международный авторитет и сформировать внутрироссийское восприятие отношений России с Китаем", – отметили в ISW.

Отметим, недавно Китай, до сих пор придерживавшийся формальной нейтральности в отношении войны в Украине, несмотря на фактическую поддержку России, заявил о готовности содействовать мирным переговорам. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил, что Китаю могут позволить принять участие в переговорах о мире в Украине. Однако только при условии, что Поднебесная готова предоставить Киеву гарантии безопасности.

Между тем, по данным украинских СМИ, Китай не только поддерживает активные политические контакты с россиянами, но и готовится грабить Украину. В частности, так называемый "частный бизнес" китайцев начал активно "заходить" на временно оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контролем российского режима. По меньшей мере, десяток частных китайских компаний сейчас активно сотрудничает с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области (в том числе с подсанкционными), поставляют им промышленное оборудование, отстраивают разрушенные заводы.