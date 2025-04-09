Чи здатна Україна виготовляти власні системи Patriot: в Defence Express дали відповідь

Тільки дві країни мають можливість самостійно виробляти деякі складові батарей Patriot – це Польща та Японія

Україна потребує значно більше батарей систем протиповітряної оборони Patriot, ніж в неї є зараз. В наявності у Сил оборони є близько шести батарей Patriot за мінімальної потреби в умовах війни від 10 до 25 батарей. На США покладатися у плані постачання нових батарей та боєприпасів для них більше не варто, саме тому одне з головних завдань української оборонної промисловості – вирішити питання дефіциту як батарей Patriot, так і протиракет до них. Але це дуже складне питання, яке майже неможливо вирішити зараз.

Про це пише Defense Express. Зазначається, що Київ вже багато разів пропонував Сполученим Штатам локалізувати виробництво систем ППО Patriot в Україні: це складне завдання, оскільки зараз не існує жодної країни, яка могла б самостійно виробляти цю систему за ліцензією.

Одна з проблем на цьому шляху – позиція розробника систем Patriot, компанії Raytheon. Навряд чи вона добровільно погодиться передати увесь пакет потрібних технологій, а навіть отримавши їх іншими шляхами, доведеться витратити багато часу на локалізацію. Втім, є варіант часткової локалізації виробництва, як це зробила Польща, яка ще у 2018 році замовила в США дві батареї Patriot та 208 ракет PAC-3 MSE.

"Однією з умов договору була участь польських підприємств у виробництві певних елементів ЗРК. Зокрема поляки вирішили встановити всі елементи ЗРК на шасі вітчизняного виробництва Jelc. А також отримали часткову локалізацію окремих вузлів і агрегатів пускових, машин забезпечення та їхнє фінальне складання в самій Польщі, а також у РЛС інтегрували польську систему "свій-чужий", – сказано у матеріалі.

При цьому програма Wisla, за якою замовлялися системи ППО, двоетапна: в рамках другого етапу в США буде придбано 12 РЛС для шести нових батарей, а от 48 пускових установок Польща виготовить самостійно. Також системи ППО будуть здатні працювати не тільки з "рідними" американськими, але з польскими радарами PET-PCL та P-18P. Польський авіазавод PZL Mielec має можливість виробляти ракети MSE до Patriot.

Інша країна за межами США, яка виробляє боєприпаси до Patriot – Японія, яка робить це за ліцензією. Проте японські можливості вкрай обмежені: Mitsubishi Heavy Industries збирає до 30 ракет MSE на рік, оскільки залежить від комплектуючих з США. На 2026 рік заплановано пуск спільного підприємства MBDA і Raytheon під назвою COMLOG у Шробенгаузені, Німеччина. Воно теж зможе виробляти ракети для Patriot – але не MSE, а GEM-T.

"Таким чином, ці нечисленні приклади часткової локалізації окремих елементів Patriot і ракет до нього прямо кажуть, що цей процес "ходить" тільки за мільярдними контрактами на основі багаторічної співпраці. І в будь-якому разі не реалізується в короткостроковій перспективі", – резюмувало видання.

Можливо, Україні варто звернути увагу не на американські системи, а на європейські. Так, нещодавно Україна та німецька компанія Diehl Defence уклали меморандум про взаєморозуміння. Це прискорить постачання нашій країні ракет до систем ППО IRIS-T. Варто зазначити, що IRIS-T є одним із головних кандидатів на заміну ЗРК Patriot, якщо США не відновлять постачання військового обладнання Україні.