Україну очікує складний вибір? Чим загрожує Києву нестача ракет для Patriot

Україна має п'ять американських систем

Україна може бути вимушена обирати, які саме об'єкти захищати від російських ракет. Адже дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot ймовірний через призупинення допомоги від США.

Як пише Financial Times, зупинка допомоги Штатів стане великим ударом для обороноздатності країни. Під загрозою опиняється робота п'яти систем Patriot в Україні.

"Зрештою Україні доведеться зробити складне визначення пріоритетів, — каже Еміль Кастехельмі, аналітик фінської Black Bird Group. — Ви захищаєте аеродром, чи електростанцію, чи завод із виробництва зброї?"

За словами видання, Україна отримала чимало цінної військової зброї від США, але Patriot по своїй суті унікальний. Ця система здатна збивати гіперзвукові та балістичні ракети, якими Росія атакує Україну в тилу. Ракети для них наразі виробляє Америка. Теоретично це може лягти на плечі європейських країн, але практично — їх ракети для ППО не підходять Patriot.

Також і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголошував, що Patriot на сьогодні є єдиною системою, здатною збивати російські балістичні ракети.

Нагадаємо, що, окрім американських систем ППО Patriot, Україна має європейські. Вони є на озброєнні у Силах оборони. Однак усі комплекси мають різні характеристики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що більшість допомоги від США вже прийшла в Україну. Вже відомо, що залишилося "на паузі".