АЕС, ракети до "Patriot" та припинення вогню: в Білому Домі прокоментували розмову Зеленського та Трампа

Розмова тривала майже годину

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, яку у Білому домі назвали "фантастичною". Лідери обговорили оборонну співпрацю, часткове припинення вогню та питання енергетичної безпеки України.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Заяву підготували держсекретар США Марко Рубіо та радник президента з нацбезпеки Майк Волц. Зеленський подякував Трампу за підтримку, зокрема за постачання Javelin, та наголосив на важливості американсько-українських консультацій у Джидді.

Трамп поінформував Зеленського про свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Лідери обговорили ситуацію в Курській області та погодили посилене обговорення питань безпеки між оборонними відомствами двох країн.

Зеленський також звернувся до Трампа з проханням про додаткові системи ППО, зокрема ЗРК Patriot. Американський президент заявив, що працюватиме над пошуком доступних комплексів, зокрема в Європі.

Лідери погодилися щодо часткового припинення вогню по об’єктах енергетики, а технічні групи найближчим часом зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення розширення цього рішення на Чорне море. У Білому домі наголосили, що це може стати першим кроком до завершення війни.

Трамп також порушив питання української енергетики та атомних електростанцій. За словами Волца і Рубіо, він зазначив, що США можуть відіграти ключову роль у забезпеченні їхньої безпеки та роботи.

Президент США запитав про долю українських дітей, вивезених до Росії, та пообіцяв працювати над їхнім поверненням.

В Офісі президента України підтвердили основні тези переговорів, наголосивши, що Зеленський подякував Трампу за підтримку та наголосив на важливості концепції "миру через силу". У заяві ОП не згадувалося про атомні електростанції, а питання ППО було обговорене без конкретного акценту на Patriot.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні відреагували на слова спецпредставника США Близького Сходу Стіва Уіткоффа про те, що росіяни нібито "збили свої ж дрони" після наказу Володимира Путіна. Експерти сумніваються в тому, що окупанти справді стали б це робити.