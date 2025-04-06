Тимошенко раптово озвучила термін завершення війни в Україні: це може бути скоро

Політик не сказала, звідки у неї ця інформація

Російське вторгнення в Україну нібито може бути закінчене у стислі терміни. Після цього в країні має пройти "тотальне перезавантаження".

Про це розповіла народний депутат, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Її слова пролунали під час виступу на Міжнародному жіночому фестивалі в Одесі 5 квітня.

"Існують плани, міжнародні плани закінчити війну в Україні до кінця травня. І це дуже оптимістично. І зараз все до цього йде, і це дуже важливо для всіх нас", — сказала Тимошенко.

Вона не розповідала, що це за плани та звідки у неї ця інформація. Проте політик додала, що після завершення війни в Україні буде "тотальне перезавантаження".

Варто зазначити, що днями Тимошенко зустрічалася з американським пастором Марком Бернсом, якого називають "духовним радником Дональда Трампа", під час його відвідин Бучі та Ірпеня. За підсумком візиту Бернс повторював слова Трампа про швидке завершення війни в Україні. Втім, експерти застерігають від того, щоб сприймати його надто серйозно, оскільки невідомо наскільки активно пастор підтримує комунікацію з президентом США і чи має він якийсь вплив на прийняття рішень Білим домом.

Як повідомлялося раніше, чиновники Білого дому починають приходити до усвідомлення, що Кремль не бажає завершувати війну та активно пручається спробам досягти угоди щодо припинення вогню. Водночас сам Трамп поки що намагається зберігати оптимізм щодо можливості досягнення домовленості.