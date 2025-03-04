Без Patriot Україна буде зруйнована, як прифронтові міста, - The Economist

Ця система ППО здатна перехоплювати гіперзвукові та балістичні ракети

Зупинення військової допомоги США може унеможливити використання систем протиповітряної оборони Patriot, що призведе до значного руйнування країни. Адже саме Штати поставляли Україні ракети для них.

Про це пише The Economist. Зазначається, що внаслідок зміни риторики США щодо допомоги Україні, відсутність такої підтримки буде відчутна не одразу.

Як каже співрозмовник видання, знадобиться кілька тижнів, а десь навіть місяців, щоб і військові, і цивільні відчули нестачу озброєння. Це стосується багатьох систем, артилерії, проте без США Україна навряд чи зможе використовувати Patriot.

Ця система ППО здатна перехоплювати гіперзвукові та балістичні ракети Росії, проте ракети для них наразі виробляє Америка. За даними видання, теоретично це може лягти на плечі європейських країн, але практично — їх ракети для ППО не підходять Patriot.

"Припинення поставок ракет Patriot призвело б до того, що Україна піддасться такому руйнуванню, як у прифронтових містах, таких як Харків, де, як правило, надто небезпечно розгортати дорогі системи", — йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що можуть бути доступні й інші шляхи отримання ракет Patriot, адже Америка планувала їх спільне виробництво з Японією. Але тут не слід забувати, що США вирішуватимуть куди і скільки ракет може піти. До того ж до широкомасштабного виробництва ще далеко.

Зауважимо, що цього року Штати також планували випустити удосконалені ракети Patriot, які мали б кращий показник влучання у цілі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим Україна зможе захистити небо, якщо Patriot від США більше не буде. На території нашої держави є чимало європейських систем ППО.