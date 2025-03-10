Ядерна зброя для Німеччини: майбутній канцлер Мерц розчарував своєю позицією

Нажаль, Мерц вважає, що сама Німеччина не може та не повинна мати ядерну зброю

Німеччина може обговорювати із Францією та Великою Британією спільне розміщення та використання ядерної зброї. Проте Берлін не буде розробляти та виготовляти власну ядерну зброю, оскільки це заборонено двома міжнародними договорами.

Про це сказав майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю Deutschlandfunk. Відповідаючи на запитання журналістів, чи повинна Німеччина мати власну ядерну зброю та співпрацювати із Францією щодо ядерного стримування ворожих режимів, Мерц сказав, що американську "ядерну парасольку" потрібно доповнити, а не замінити.

"Ми повинні просто стати сильнішими разом з погляду ядерної оборони в Європі. І саме тому я обговорював це з Еммануелем Макроном в Парижі позаминулого тижня. Зараз ми хочемо почати з узгодження наших ідей один з одним", – сказав він.

При цьому Мерц зазначив, що сама Німеччина не може та не повинна мати ядерну зброю. На заваді цьому стоять щонайменше два міжнародні договори, а Німеччина поважає міжнародне право.

"Останній — це договір "Два плюс чотири" 1990 року, в якому Німеччина чітко відмовилася від володіння ядерною зброєю. І це залишиться в силі", – резюмував він.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон під час звернення до нації 5 березня заявив, що хоче розпочати дискусію про використання ядерної зброї Францією для захисту всієї Європи. За його словами, це має стратегічне значення для європейської безпеки.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Мерц повідомив, що Німеччина за керівництва ХДС прагнутиме досягти незалежності Європи від США в економічному та оборонному планах. Також Мерц після вступу на посаду канцлера хоче виділити Україні військову допомогу у розмірі 3 мільярди євро. Ці кошти були заблоковані його попередником, канцлером Шольцом.