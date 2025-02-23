Партія Шольца провалилася на виборах в Німеччині. Він вже відреагував

23 лютого в Німеччині відбулися дострокові вибори в Бундестаг, за результатами яких опозиційний блок ХДС/ХСС здобув перше місце з 29% голосів. Чинний канцлер Олаф Шольц визнав поразку своєї Соціал-демократичної партії (СДПН), яка опустилася до історичного мінімуму в 16% голосів.

Про це повідомляє Bild. Після оголошення попередніх результатів Шольц виступив у Домі Віллі Брандта в Берліні, де прямо визнав поразку.

"Це гіркий результат для Соціал-демократичної партії, і про це потрібно говорити ясно і недвозначно", – заявив він.

Він також привітав Фрідріха Мерца, кандидата в канцлери від ХДС/ХСС, з перемогою та мандатом на формування нового уряду.

Однак Шольц окремо зупинився на успіху ультраправої АдН, назвавши його тривожним сигналом для країни.

"Той факт, що така крайня права партія, як АдН, отримує подібні результати, ніколи не має бути тим, з чим ми змиримося", – наголосив він.

Канцлер підкреслив, що ніколи не погодиться з таким розвитком подій і вважає це загрозою для демократичних цінностей Німеччини.

Падіння популярності продемонстрували й інші партії колишньої коаліції: "Зелені" отримали близько 13%, а вільні демократи ризикують взагалі не потрапити до бундестагу з результатом у 5%.

Другим номером на цих виборах уперше за післявоєнну історію Німеччини стала ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка набрала 20%. Водночас усі основні партії Німеччини раніше встановили табу на співпрацю з АдН, що практично унеможливлює її участь у формуванні нового уряду.

Також під питанням проходження в парламент нового лівопопулістського "Союзу Сари Вагенкнехт", який набрав 4,5% голосів. Натомість традиційна ліва партія "Ліві", яка в останній місяць покращила свої рейтинги, отримала 8%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у неділю, 23 лютого, у Києві перед посольством Німеччини пройшла акція протесту проти Аліс Вайдель – лідерки "Альтернатива для Німеччини".