Незалежність Німеччини від США: Мерц заявив про свої пріоритети, а Трамп був змушений його привітати

Мерц вважає, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа "байдужа" до того, яка подальша доля буде в Європи

Німеччина під керівництвом Християнсько-демократичного союзу (ХДС) буде прагнути досягти незалежності Європи від Сполучених Штатів в першу чергу в питаннях оборони. ХДС робить це одним з пріоритетів своєї політики.

Про це пише Deutsche Welle із посиланням на заяву, яку зробив Фрідріх Мерц, голова ХДС. Ця партія згідно зі всіма екзитполами перемагає на дострокових парламентських виборах у Німеччині.

"Для мене абсолютним пріоритетом буде зміцнення Європи крок за кроком, щоб ми досягли незалежності від США", – зазначив він.

Мерц додав, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа "байдужа" до того, яка подальша доля буде в Європи. Окрім того, нагадав він, США дозволяють собі намагатися втрутитися в німецькі вибори. Мерц порівняв це зі спробами Росії втрутитися у виборчий процес, підкресливши, що не бачить жодної різниці.

Тим часом Трамп змушений був привітати консервативний блок ХДС та безпосередньо Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Він спробував пом'якшити гіркоту поразки (в США робили ставку на проросійських нацистів з AfD), привітавши Мерца одним з перших та приписавши собі заслугу того, що Мерц переміг.

"Схоже, консервативна партія в Німеччині здобула перемогу на дуже важливих і довгоочікуваних виборах. Як і в США, народ Німеччини втомився від хибного порядку денного, особливо в питаннях енергетики та імміграції, який домінував упродовж багатьох років… Це великий день під керівництвом джентльмена на ім’я Дональд Трамп", – написав президент США.

Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулися позачергові парламентські вибори. Високий результат може отримати блок ХДС/ХСС, а його лідер Фрідріх Мерц претендує на посаду наступного канцлера. Найближчим конкурентом є ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (21%). Соціал-демократична партія Німеччини Олафа Шольца може одержати 16%.

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