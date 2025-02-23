Новим канцлером Німеччини може стати Фрідріх Мерц: хто він такий і як ставиться до України

Вибори проходять 23 лютого, дільниці будуть відкриті до 18:00

У неділю, 23 лютого, у Німеччині відбуваються позачергові парламентські вибори. У них беруть участь блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" та Соціал-демократична партія Німеччини Олафа Шольца. Новим канцлером може стати Фрідріх Мерц – його партія отримала найвищий рейтинг перед виборами до Бундестагу.

Про те, хто такий Мерц і які він має політичні погляди, зокрема на російсько-українську війну, повідомляє "РБК-Україна".

Якщо вам цікавий процес голосування у Німеччині — читайте у матеріалі "Телеграфа": Вирішується доля Європи: у Німеччині стартували парламентські вибори, що означають для України (оновлюється).

Хто такий Фрідріх Мерц

Мерц народився 1955 року на заході Німеччини. Його батько був учасником Другої світової війни у складі Вермахту, але потім був суддею та брав участь у процесах проти нацистських злочинців.

Фрідріх Мерц отримав освіту юриста в Боннському університеті, проходив стажування в суді Саарбрюккена, а також пройшов адвокатську практику у Франкфурті та Бонні. З молодих років він був учасником молодіжного крила Християнсько-демократичного союзу.

У 1989 році балотувався депутатом до Європарламенту, а в 2000 році став головою фракції ХДС у Бундестазі. У політиці він пробув до 2009 року, після чого зайнявся юридичною діяльністю. У 2018 році знову повернувся до політики.

Позиція по Україні

Фрідріх Мерц підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він критикував уряд Олафа Шольца за зволікання у наданні допомоги Україні та обіцяв надати нашій країні ракети Taurus.

Також Мерц брав участь у Мюнхенській безпековій конференції, на якій був присутній і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Джей Ді Венс відмовився зустрітися з Шольцем і розлютив Німеччину. Повідомляється, що він не планував зустріч із німецьким канцлером із самого початку, оскільки Вашингтон вважає, що Шольц уже нічого не вартий як політик.